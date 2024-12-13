Générateur de Vidéos de Micro-apprentissage par IA : Apprentissage Rapide et Facile

Créez des leçons engageantes et concises avec des avatars IA pour une rétention des connaissances inégalée.

Créez une vidéo énergique et visuellement attrayante de 45 secondes ciblant les créateurs de cours, démontrant à quel point il est facile de produire des vidéos de micro-apprentissage engageantes. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des coupes rapides entre des graphiques animés divers et des enregistrements d'écran de l'interface HeyGen, accompagnés d'une voix off dynamique et encourageante. Mettez en avant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour montrer à quel point le contenu peut être transformé sans effort en leçons vidéo captivantes.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de formation d'entreprise de 60 secondes, soignée et autoritaire, conçue pour les professionnels de la formation et du développement cherchant à améliorer la rétention des connaissances au sein de leurs organisations grâce aux vidéos de formation en micro-apprentissage par IA. Le style visuel et audio doit être professionnel, avec un avatar IA sophistiqué présentant des statistiques clés et des meilleures pratiques, avec une voix off calme et claire. Cette vidéo doit mettre en avant la fonctionnalité avancée "Avatars IA" de HeyGen comme un outil puissant pour une diffusion cohérente et engageante des informations essentielles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative dynamique de 30 secondes adaptée aux apprenants en ligne occupés, mettant en avant les avantages des leçons en format réduit pour une compréhension rapide. Cette vidéo nécessite un style visuel vibrant et moderne avec des superpositions de texte audacieuses, une typographie cinétique et une bande sonore inspirante et rapide. Assurez-vous d'intégrer des "Sous-titres/captions" clairs pour garantir l'accessibilité et renforcer les messages clés, démontrant la capacité de HeyGen à rendre l'apprentissage inclusif et efficace.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle captivante de 50 secondes pour les équipes marketing, illustrant comment un générateur de vidéos IA peut créer rapidement du contenu diversifié en utilisant divers modèles de vidéos. Le style visuel doit être élégant et riche visuellement, présentant un montage rapide de différents types de scènes et une voix off professionnelle et amicale. Utilisez les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour mettre en avant la polyvalence et la rapidité de création de contenu pour les campagnes marketing.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de micro-apprentissage par IA

Transformez votre contenu éducatif en vidéos de micro-apprentissage engageantes et concises avec l'IA, conçues pour améliorer la rétention des connaissances et simplifier l'apprentissage en ligne.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par coller votre script de leçon ou en sélectionnant un modèle de vidéo pour lancer votre cours de micro-apprentissage. Cela exploite la capacité de texte en vidéo de HeyGen pour des leçons concises.
2
Step 2
Choisissez votre Avatar et Style
Sélectionnez un avatar IA pour présenter votre contenu et appliquez votre image de marque avec des logos et des couleurs personnalisés. Cela garantit que vos vidéos de formation sont engageantes et cohérentes avec votre plateforme d'apprentissage en ligne.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Générez automatiquement des voix off naturelles et des sous-titres précis pour vos vidéos de micro-apprentissage. Cela améliore la compréhension et la rétention des connaissances pour des apprenants divers.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo de Micro-apprentissage
Finalisez vos vidéos professionnelles de qualité 4K et exportez-les dans divers formats d'aspect pour un partage facile ou une intégration LMS, garantissant un apprentissage en ligne accessible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Éducation en Santé

.

Transformez des informations médicales complexes en vidéos de micro-apprentissage par IA facilement digestibles, rendant l'éducation en santé plus accessible et efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo de micro-apprentissage par IA ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos de micro-apprentissage par IA, transformant le texte en leçons concises et dynamiques de manière efficace. Notre plateforme utilise une technologie avancée de générateur de vidéos IA pour créer des vidéos de micro-apprentissage engageantes, simplifiant l'ensemble du processus de production vidéo.

Quels sont les principaux avantages d'utiliser HeyGen pour développer des cours de micro-apprentissage ?

HeyGen permet aux créateurs de cours d'atteindre une rétention des connaissances supérieure grâce à des vidéos de formation en micro-apprentissage interactives par IA. En utilisant HeyGen, vous pouvez produire du contenu d'apprentissage en ligne de haute qualité qui maintient les apprenants engagés et informés avec des vidéos de formation professionnelles.

Le générateur de vidéos IA de HeyGen peut-il personnaliser les expériences de micro-apprentissage pour des publics divers ?

Oui, le générateur de vidéos IA de HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des avatars IA réalistes et un support multilingue robuste. Les utilisateurs peuvent utiliser divers modèles de vidéos et obtenir des vidéos de qualité 4K, garantissant une expérience de micro-apprentissage personnalisée et efficace pour tout public.

Est-il facile de produire des vidéos de formation en micro-apprentissage par IA engageantes avec HeyGen ?

HeyGen rend la création de vidéos de formation en micro-apprentissage par IA captivantes incroyablement simple, même pour des vidéos de formation complexes. Notre fonctionnalité intuitive de texte en vidéo, associée à une génération avancée de voix off et à des capacités d'intégration LMS fluides, permet une création et une distribution rapides de contenu.

