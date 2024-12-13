Générateur de Microlearning AI : Créez des Cours Engagés Rapidement

Concevez sans effort des cours interactifs et des supports d'apprentissage engageants avec notre créateur de cours AI, en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour un contenu dynamique.

Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les équipes L&D occupées, montrant comment un générateur de microlearning AI peut rapidement transformer des informations complexes en leçons engageantes et concises. Le style visuel doit être rapide avec des animations de texte dynamiques et une voix off claire et enthousiaste, soulignant l'efficacité du texte-à-vidéo à partir d'un script pour une création de contenu rapide.

Exemple de Prompt 1
Développez un spot interactif de 45 secondes pour les éducateurs et formateurs d'entreprise cherchant à améliorer l'engagement des apprenants. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel guidant les spectateurs à travers la création de cours interactifs à l'aide d'un générateur de quiz AI, avec un style audio optimiste et encourageant et des graphismes modernes et lumineux. Mettez en avant la facilité de génération de voix off pour personnaliser l'expérience d'apprentissage.
Exemple de Prompt 2
Créez un récit cinématographique de 60 secondes pour les créateurs de contenu et entrepreneurs cherchant à développer leurs cours en ligne. La vidéo doit illustrer comment des parcours d'apprentissage personnalisés peuvent être créés et distribués à l'échelle mondiale, mettant en scène des apprenants divers bénéficiant du contenu. Une voix chaleureuse et inspirante avec une musique de fond ambiante et des sous-titres clairs amélioreront l'accessibilité, soutenus par une riche bibliothèque de médias/stock pour des visuels diversifiés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instruction concise de 15 secondes pour les solopreneurs et les propriétaires de petites entreprises novices en création de cours. Cette pièce simple démontrera la simplicité d'utilisation d'un créateur de cours AI, en se concentrant sur un style visuel propre et étape par étape avec une voix amicale et rassurante. L'utilisation de modèles et de scènes préconçus doit être visuellement mise en avant comme un démarrage rapide pour le développement de cours.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Microlearning AI

Développez rapidement des expériences d'apprentissage engageantes et concises avec AI. De la génération initiale de contenu à la livraison et l'analyse, simplifiez votre processus de création de cours.

1
Step 1
Créez Votre Plan de Cours
Exploitez un générateur de curriculum AI pour produire instantanément un plan de cours complet ou un contenu initial à partir d'une simple invite, accélérant votre génération de contenu.
2
Step 2
Concevez un Contenu Engagé
Utilisez le constructeur intuitif de glisser-déposer pour personnaliser vos modules de microlearning. Ajoutez facilement des médias riches et des éléments interactifs pour améliorer vos supports d'apprentissage.
3
Step 3
Déployez un Apprentissage Personnalisé
Implémentez des parcours d'apprentissage personnalisés pour votre audience. Assurez-vous que vos cours interactifs sont prêts pour le mobile et accessibles, atteignant les apprenants où qu'ils soient.
4
Step 4
Surveillez et Affinez la Performance
Accédez à des outils d'analyse puissants pour suivre le progrès et l'engagement des apprenants. Utilisez ces insights pour affiner continuellement votre contenu et améliorer la rétention des connaissances.

Cas d'Utilisation

Créez un Contenu Éducatif Court et Engagé

Produisez rapidement des vidéos et des clips captivants, idéaux pour des aperçus éducatifs rapides ou la promotion de cours.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de cours de microlearning AI ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de microlearning AI, simplifiant le processus de développement de cours en ligne concis et engageants. Il permet aux créateurs de contenu de transformer rapidement des scripts en contenu vidéo avec des avatars AI et des voix off, parfait pour un contenu concis et la rétention des connaissances.

HeyGen peut-il être utilisé pour développer des cours en ligne complets ?

Oui, HeyGen sert de puissant créateur de cours AI, permettant le développement de supports d'apprentissage engageants au-delà du simple microlearning. Ses fonctionnalités soutiennent la création de cours interactifs adaptés à la formation en entreprise ou à la formation client, améliorant l'engagement des apprenants.

Quelles fonctionnalités de génération de contenu HeyGen offre-t-il pour le développement de cours ?

HeyGen fournit des outils robustes de génération de contenu, y compris des capacités de texte-à-vidéo avec des avatars AI et la génération de voix off. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles, le support de bibliothèque de médias et les contrôles de marque pour produire des leçons vidéo de haute qualité et professionnelles pour tout cours en ligne.

HeyGen prend-il en charge des parcours d'apprentissage personnalisés pour les cours en ligne ?

HeyGen, en tant que générateur de curriculum AI efficace, prend en charge la création de parcours d'apprentissage personnalisés pour les cours en ligne. Cela en fait une plateforme idéale pour des besoins divers comme la formation client, la formation des employés et le développement des compétences, augmentant finalement la rétention des connaissances et l'engagement des apprenants.

