Générateur de Vidéos de Marché AI pour une Création Rapide de Vidéos
Transformez rapidement vos idées en visuels convaincants. Notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script permet une création de contenu fluide avec une sortie vidéo de haute qualité.
Créez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux formateurs d'entreprise, démontrant la puissance de la technologie de générateur d'avatars AI pour l'e-learning. Le style visuel et audio doit être clair, concis et éducatif, avec un avatar AI engageant délivrant la leçon. Mettez en avant comment les 'avatars AI' et la 'génération de voix off' permettent un contenu de formation personnalisé et efficace.
Produisez une vidéo de campagne dynamique de 60 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux marketeurs digitaux, mettant l'accent sur la création rapide de contenu avec la vidéo AI générative. L'esthétique visuelle doit être moderne et énergique, utilisant de la musique tendance et du texte à l'écran. Exploitez les 'Modèles & scènes' pour un design rapide et intégrez des 'Sous-titres/légendes' pour un engagement maximal sur toutes les plateformes.
Développez une vidéo de présentation d'une minute pour les créateurs de contenu mondiaux, illustrant la capacité de la plateforme à produire des vidéos de haute qualité et à personnaliser pour des audiences diverses. La vidéo doit avoir un attrait visuel sophistiqué et international avec un ton audio neutre et professionnel. Démontrez l'intégration transparente de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' et du 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' pour une distribution mondiale sur mesure.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes avec AI pour captiver les audiences et stimuler les conversions pour vos offres de marché.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux afin de renforcer la visibilité de la marque et d'engager votre audience sur toutes les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?
HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité à partir de simples invites textuelles. Notre plateforme utilise des avatars AI avancés et la génération de texte en vidéo à partir de scripts, simplifiant considérablement votre processus de création de contenu.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour la sortie vidéo AI de HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre sortie vidéo AI, y compris des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, un support multilingue et divers outils d'édition vidéo. Vous pouvez également générer des voix off AI réalistes et ajuster les ratios d'aspect pour diverses plateformes, garantissant une sortie vidéo professionnelle et de haute qualité à chaque fois.
HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off ?
Absolument, HeyGen excelle en tant que générateur d'avatars AI, créant des présentateurs numériques réalistes pour vos vidéos. Combiné avec nos capacités avancées de génération de voix off, vous pouvez produire un contenu engageant avec un audio et des visuels synchronisés, améliorant la sortie vidéo globale de haute qualité.
À quelle vitesse puis-je produire des vidéos marketing avec les modèles de HeyGen ?
HeyGen permet une création de contenu rapide pour les vidéos marketing et explicatives grâce à sa vaste bibliothèque de modèles et de scènes personnalisables. Cela vous permet de générer efficacement des vidéos à partir d'invites textuelles adaptées aux réseaux sociaux et à diverses plateformes, accélérant votre flux de contenu.