Créateur de vidéos d'annonces de marché AI pour des vidéos de produits rapides et captivantes
Transformez instantanément des images d'annonces statiques en vidéos marketing dynamiques. Profitez de modèles personnalisables pour économiser du temps et du budget sur les démonstrations de produits.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo énergique et moderne de 30 secondes pour les responsables marketing des petites entreprises, mettant l'accent sur la génération rapide de contenu et l'efficacité des coûts. Le style visuel doit être lumineux et utiliser du texte à l'écran synchronisé avec une musique de fond entraînante, soulignant la facilité de création de contenu convaincant. Mettez l'accent sur l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen et des capacités de texte à vidéo à partir de script pour aider les entreprises à "économiser du temps et du budget" avec un "créateur de vidéos AI".
Développez une vidéo de démonstration de produit engageante de 60 secondes ciblant les chefs de produit et les entreprises lançant de nouveaux articles. Le style visuel doit être convivial et informatif, avec des avatars AI réalistes présentant les caractéristiques clés de manière interactive. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour expliquer clairement des concepts complexes, montrant comment les "démos de produits" peuvent être facilement réalisées avec des "modèles personnalisables".
Créez une vidéo percutante de 15 secondes conçue pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les propriétaires de petites entreprises cherchant à augmenter l'engagement en ligne. Le style visuel doit être authentique et rapide, avec des coupes rapides de visuels divers et captivants de la bibliothèque de médias/soutien de stock, formatés pour diverses plateformes à l'aide du redimensionnement et des exportations de rapports d'aspect de HeyGen. Cette vidéo met en avant la création de contenu "réseaux sociaux" percutant, y compris des "vidéos de style UGC", sans effort de production étendu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Vidéos d'annonces AI à haute conversion.
Créez rapidement des publicités vidéo AI professionnelles et performantes pour les annonces de marché, améliorant l'attrait des produits et augmentant les conversions efficacement.
Promotion engageante sur les réseaux sociaux.
Générez des vidéos et clips dynamiques pour les réseaux sociaux à partir de vos annonces de marché, élargissant la portée et captivant les clients potentiels en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il transformer mes images d'annonces en vidéos captivantes ?
HeyGen utilise une AI avancée pour faciliter la conversion rapide d'images en vidéos, vous permettant de transformer des images d'annonces statiques en contenu dynamique. Cela vous permet de créer des vidéos d'annonces de marché AI captivantes qui attirent l'attention et améliorent la présentation des produits.
Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos marketing ?
Pour une création efficace de vidéos marketing, HeyGen propose une suite complète d'atouts créatifs, y compris divers avatars AI et des scripts générés par AI robustes. Vous pouvez également utiliser des modèles personnalisables et intégrer des voix off AI pour donner vie à votre vision.
HeyGen peut-il aider à produire des vidéos professionnelles pour les réseaux sociaux efficacement ?
Oui, HeyGen est conçu pour simplifier la création de vidéos marketing, vous permettant de produire des vidéos de haute qualité pour les plateformes de réseaux sociaux et les démonstrations de produits avec une efficacité remarquable. Ses outils intuitifs aident à économiser du temps et du budget sur la production vidéo sans compromettre la qualité.
HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour divers besoins vidéo ?
Absolument, HeyGen offre une vaste bibliothèque de modèles vidéo entièrement personnalisables pour répondre à vos besoins créatifs spécifiques, des démonstrations de produits aux vidéos de style UGC. Les utilisateurs peuvent facilement adapter ces modèles pour correspondre à l'esthétique et au message de leur marque.