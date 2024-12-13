Générateur de Vidéos de Fiches Produits AI : Boostez Vos Ventes

Générez instantanément des vidéos de fiches produits engageantes grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo, augmentant l'engagement et les conversions pour votre boutique en ligne.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo tutorielle professionnelle mais amicale de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant la facilité de création de vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être propre et clair, avec des superpositions de texte à l'écran générées via des sous-titres et une voix off chaleureuse. Mettez l'accent sur l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement du contenu de haute qualité sans aucune compétence préalable en montage vidéo.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo instructive dynamique de 60 secondes destinée aux équipes marketing, illustrant comment augmenter la production de contenu vidéo grâce à l'automatisation vidéo. Le style visuel doit être moderne et rapide, incorporant divers avatars AI présentant différentes caractéristiques ou avantages du produit, soutenus par une voix off claire. Mettez en avant l'efficacité de l'utilisation des avatars AI de HeyGen et du support de la bibliothèque de médias/stock pour maintenir la cohérence de la marque à travers de nombreuses campagnes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo introductive encourageante de 30 secondes pour les nouveaux entrepreneurs en ligne, en particulier les vendeurs en ligne, qui ont besoin de dynamiser leurs fiches produits. Le style visuel doit être simple et accueillant, démontrant un processus étape par étape avec une voix amicale. Concentrez-vous sur la façon dont les fonctionnalités de texte-à-vidéo de HeyGen et de redimensionnement & exportation des formats permettent de créer facilement des publicités vidéo captivantes pour divers marchés, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de création de contenu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Fiches Produits AI

Transformez sans effort des descriptions de produits en vidéos de fiches engageantes pour n'importe quel marché, boostant vos ventes et simplifiant la création de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer la description de votre produit ou votre texte marketing. Notre plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo pour convertir votre texte en un script vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et narrer les caractéristiques de votre produit avec des expressions engageantes.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Personnalisez votre vidéo avec le logo, les couleurs et les polices de votre marque en utilisant nos contrôles de branding intuitifs pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez pour N'importe Quel Marché
Générez votre vidéo produit de haute qualité, optimisée pour un téléchargement fluide sur n'importe quel marché en ligne avec un redimensionnement personnalisable des ratios d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Témoignages Clients Convaincants

Renforcez la confiance des acheteurs en transformant les témoignages clients en vidéos convaincantes générées par AI pour vos fiches produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les fiches produits ?

HeyGen utilise son générateur vidéo AI avancé pour transformer des scripts textuels en vidéos de fiches produits engageantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers avatars AI et voix off, rendant la production de contenu créatif sans effort même sans compétences préalables en montage vidéo.

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument ! HeyGen offre un contrôle créatif étendu, vous permettant d'utiliser des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et d'intégrer vos propres médias. Vous pouvez également utiliser divers modèles vidéo et accéder à des séquences stock pour garantir que vos vidéos générées par AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour générer des vidéos de fiches produits AI ?

HeyGen est spécifiquement conçu comme un générateur de vidéos de fiches produits AI, permettant aux vendeurs en ligne de créer sans effort des fiches produits à haute conversion. Ses fonctionnalités garantissent que vos vidéos sont optimisées pour diverses plateformes, vous aidant à augmenter vos ventes et à améliorer votre création de contenu.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et options d'exportation pour les vidéos AI ?

Oui, HeyGen prend en charge les voix off multilingues et offre des sous-titres pour élargir votre portée. Vous pouvez également ajuster facilement les ratios d'aspect et exporter vos vidéos AI dans divers formats, garantissant que votre contenu créatif est prêt pour n'importe quelle plateforme.

