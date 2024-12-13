Le Créateur de Vidéos Marketing AI Ultime pour Votre Entreprise
Créez facilement des vidéos marketing professionnelles avec des modèles et des scènes personnalisables pour raconter votre histoire.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Produisez une vidéo didactique d'une minute conçue pour les créateurs de contenu et les professionnels du marketing, démontrant comment transformer du contenu écrit en vidéos marketing captivantes. Avec un style visuel clair et informatif et une voix off professionnelle, cette vidéo doit mettre en avant la fonctionnalité fluide "Texte en vidéo à partir de script", illustrant comment les scripts générés automatiquement et un éditeur glisser-déposer permettent aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos à partir de texte, simplifiant ainsi leur flux de création vidéo.
Créez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux agences de marketing et aux équipes de communication d'entreprise, mettant en avant la cohérence de la marque à travers tout le contenu vidéo. Le style visuel et audio doit être propre, corporatif et engageant, avec une voix off autoritaire. Mettez en avant la vaste bibliothèque de "Modèles & scènes" de HeyGen, en soulignant comment les modèles de marque et les fonctionnalités de collaboration en équipe facilitent la personnalisation et le déploiement rapide de vidéos de haute qualité et conformes à la marque.
Développez une vidéo de formation complète de 90 secondes pour les clients d'entreprise et les marques mondiales, illustrant des capacités avancées de localisation. Utilisez un style visuel poli et sophistiqué avec une voix off multilingue et un affichage de texte dynamique. Concentrez-vous sur la façon dont les fonctionnalités de "Génération de voix off" et de "Sous-titres/légendes" dans l'éditeur vidéo AI de HeyGen permettent de réutiliser facilement les vidéos sur divers marchés, garantissant des vidéos personnalisées et une large portée pour les campagnes mondiales.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo AI Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes et basées sur les données pour maximiser l'impact et les conversions de votre campagne.
Engagez les Audiences avec des Vidéos sur les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement du contenu vidéo dynamique optimisé pour les plateformes de réseaux sociaux, améliorant la portée et l'interaction avec l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?
Le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la création vidéo en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos professionnelles à partir de scripts textuels, en utilisant des outils avancés alimentés par l'AI. Son éditeur intuitif glisser-déposer et ses scripts générés automatiquement permettent une production efficace sans nécessiter une expertise technique approfondie.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI et le branding vidéo dans HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour les avatars AI et le branding, vous permettant de choisir parmi diverses options et d'appliquer les couleurs et logos de votre marque. Cela garantit que vos vidéos professionnelles maintiennent une identité visuelle cohérente grâce à des modèles de marque sur toutes les plateformes.
HeyGen prend-il en charge les flux de travail collaboratifs pour la production de vidéos marketing ?
Oui, HeyGen est conçu pour faciliter une collaboration d'équipe fluide, en faisant un outil AI prêt pour l'entreprise pour la production de vidéos marketing. Les équipes peuvent travailler ensemble efficacement sur des projets, assurant le contrôle de la marque et un message cohérent à travers tout le contenu marketing.
HeyGen peut-il générer des vidéos avec du contenu localisé et des voix off pour des audiences mondiales ?
Absolument, HeyGen excelle dans la génération de contenu vidéo localisé en prenant en charge les voix off dans plus de 140 langues, ainsi que les sous-titres et légendes automatisés. Cette capacité permet aux entreprises de créer des vidéos personnalisées qui résonnent avec des audiences mondiales diverses.