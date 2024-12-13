Créateur de vidéos de campagne marketing AI : Créez des publicités gagnantes rapidement
Produisez des publicités vidéo performantes pour toutes les plateformes en utilisant des avatars AI réalistes et créez instantanément du contenu engageant pour vos campagnes marketing.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Mettez en avant la puissance de la portée mondiale dans une vidéo de 45 secondes conçue pour les agences de marketing digital et les créateurs de contenu. Cette vidéo au design moderne et épuré démontrera comment des "avatars AI" réalistes peuvent localiser efficacement des messages dans toutes les langues, brisant ainsi les barrières de communication. L'audio doit présenter une livraison claire et multilingue, soulignant la capacité avancée des "avatars AI" de HeyGen.
Comment les entreprises de commerce électronique et les marques peuvent-elles améliorer leur engagement sur les réseaux sociaux ? Produisez une vidéo dynamique d'une minute trente démontrant l'"optimisation des publicités vidéo" en utilisant la fonctionnalité polyvalente "Modèles & scènes" de HeyGen, destinée aux annonceurs sur les réseaux sociaux. Utilisez une comparaison visuelle en écran partagé pour montrer l'impact immédiat des publicités bien conçues, accompagnée d'une voix autoritaire mais engageante expliquant comment devenir un créateur de vidéos marketing de premier plan.
Informez les chefs de produit et les professionnels de la publicité sur la rationalisation de leur processus de création de publicités avec une vidéo détaillée de deux minutes. Cette pièce informative doit démontrer visuellement l'efficacité de l'utilisation de "scripts générés automatiquement par AI" pour "créer des publicités vidéo" à grande échelle. Maintenez un ton calme et instructif tout au long, en mettant en avant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour une génération de contenu rapide et efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment fonctionne le créateur de vidéos de campagne marketing AI
Créez sans effort des vidéos marketing AI professionnelles et engageantes pour vos campagnes. Concevez des publicités vidéo époustouflantes avec des avatars AI réalistes et des fonctionnalités puissantes en seulement quatre étapes simples.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo AI performantes.
Produisez instantanément des publicités vidéo gagnantes avec AI, améliorant considérablement la performance de votre campagne marketing et stimulant les conversions efficacement.
Générez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez rapidement des publicités et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de renforcer l'engagement et d'étendre la portée de votre marque sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer instantanément des publicités vidéo pour les campagnes marketing ?
HeyGen simplifie le processus pour créer instantanément des publicités vidéo en convertissant le texte en vidéo à l'aide de scripts générés automatiquement par AI. Cela permet aux marques et aux agences de produire rapidement des vidéos marketing de haute qualité pour des campagnes marketing efficaces.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être personnalisés pour des vidéos marketing diverses ?
Oui, HeyGen propose une gamme d'avatars AI réalistes qui peuvent être intégrés dans vos vidéos marketing, y compris des styles de vidéos UGC. Ces avatars offrent des contrôles de branding, garantissant que votre contenu résonne de manière authentique sur les publicités des réseaux sociaux et d'autres plateformes.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour l'optimisation mondiale des publicités vidéo ?
HeyGen fournit des capacités techniques robustes pour l'optimisation des publicités vidéo, y compris la génération de voix off et les sous-titres/légendes. Cela vous permet de localiser vos vidéos marketing AI dans toutes les langues, garantissant que les publicités vidéo gagnantes atteignent efficacement un public mondial.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des publicités engageantes sur les réseaux sociaux ?
HeyGen sert de créateur de vidéos marketing complet, permettant aux créateurs de contenu de créer des publicités vidéo optimisées pour les réseaux sociaux en utilisant une variété de modèles et de scènes. Il inclut des fonctionnalités telles que le texte en vidéo à partir de script et le redimensionnement des ratios d'aspect pour un contenu polyvalent.