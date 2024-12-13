Générateur de Vidéos de Campagnes Marketing IA pour des Publicités Époustouflantes

Transformez vos idées en publicités vidéo captivantes. Exploitez le texte en vidéo à partir d'un script pour créer instantanément des campagnes percutantes et économiques pour tous vos efforts marketing.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les agences de marketing et les marketeurs indépendants, concevez une vidéo professionnelle et sophistiquée de 45 secondes illustrant la puissance d'un créateur de publicités vidéo IA pour les campagnes clients. L'audio doit comporter une musique de fond inspirante avec un narrateur confiant, tandis que les visuels présentent des transitions élégantes entre divers modèles et scènes personnalisables. Montrez comment la génération de voix off robuste de HeyGen assure un message de marque de haute qualité dans tous les projets.
Exemple de Prompt 2
Ce script de 60 secondes est conçu pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, mettant en avant une démonstration rapide et visuellement riche de la création de vidéos IA pour diverses plateformes. Utilisez des sons tendance et des scènes variées pour maintenir l'engagement, en soulignant la capacité de HeyGen à intégrer des avatars IA avec une synchronisation labiale parfaite et à générer automatiquement des sous-titres. La vidéo doit également démontrer le redimensionnement et l'exportation efficaces des formats pour un partage fluide sur plusieurs plateformes.
Exemple de Prompt 3
Les entreprises de commerce électronique et les marketeurs de produits apprécieront ce script de 30 secondes, poli et élégant, qui se concentre sur la création rapide de publicités IA pour les lancements de produits et les promotions. La vidéo doit comporter une voix off persuasive et professionnelle et des visuels nets, démontrant comment les utilisateurs peuvent transformer des descriptions de produits en publicités vidéo convaincantes. Mettez en avant la facilité d'utilisation du texte en vidéo à partir d'un script et l'intégration de visuels de haute qualité à partir de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour créer des campagnes percutantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Campagnes Marketing IA

Transformez votre stratégie marketing en créant sans effort des campagnes vidéo professionnelles et engageantes alimentées par l'IA qui captent l'attention et génèrent des résultats.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par créer ou importer votre script, qui sera transformé en contenu vidéo captivant pour vos campagnes marketing IA. Exploitez la puissance du texte en vidéo à partir d'un script pour créer des publicités IA.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA et de scènes professionnelles qui correspondent parfaitement au message de votre marque. Notre technologie d'avatars IA donne vie à votre campagne avec un Avatar IA réaliste.
3
Step 3
Personnalisez Votre Publicité Vidéo
Améliorez votre vidéo avec des contrôles de branding (logo, couleurs), en ajoutant votre logo, vos couleurs de marque et de la musique de fond. Affinez vos publicités vidéo pour qu'elles s'alignent parfaitement avec vos efforts marketing.
4
Step 4
Générez et Exportez
Avec vos éléments créatifs en place, générez votre vidéo de haute qualité. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des formats pour télécharger la sortie de votre générateur de vidéos IA dans divers formats pour toutes vos plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Dynamiques de Réussite Client

Créez des vidéos IA convaincantes pour mettre en avant les histoires de réussite client, renforçant la confiance et la crédibilité de vos efforts marketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA pour les campagnes marketing ?

HeyGen est un générateur de vidéos IA avancé qui simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos IA, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en publicités vidéo engageantes avec des modèles personnalisables et des avatars IA réalistes, boostant ainsi considérablement les efforts marketing.

HeyGen peut-il créer des Acteurs IA réalistes pour mes publicités vidéo ?

Oui, HeyGen propose une large sélection d'Acteurs IA réalistes et d'Avatars IA, vous permettant de produire des publicités vidéo convaincantes et un contenu marketing diversifié sans tournage ou casting traditionnel, rendant vos campagnes plus dynamiques.

Quels avantages offre HeyGen pour la création de publicités vidéo ?

HeyGen sert de puissant créateur de publicités vidéo IA, offrant un moyen économique et rapide de générer des publicités vidéo de haute qualité. Ses fonctionnalités, y compris des modèles personnalisables et un éditeur vidéo IA, simplifient la production de contenu pour les réseaux sociaux et autres plateformes.

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes marketing IA ?

HeyGen améliore les campagnes marketing IA en fonctionnant comme un générateur efficace de vidéos de campagnes marketing IA. Il permet une création rapide de contenu, permettant aux utilisateurs de produire de nombreuses publicités vidéo avec des avatars IA, et même d'intégrer des liens produits, le tout conçu pour améliorer l'engagement sur divers canaux.

