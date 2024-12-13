Générateur de Campagnes Marketing AI pour des Stratégies Plus Intelligentes

Concevez des stratégies marketing efficaces avec facilité. Notre outil AI simplifie la création de contenu, fournissant des modèles et scènes prêts à l'emploi pour vos campagnes.

Imaginez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, montrant comment un générateur de campagnes marketing AI simplifie leurs efforts. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec une voix off optimiste et confiante, démontrant comment la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen peut transformer sans effort leurs idées de campagne en contenu engageant, les aidant à atteindre précisément leur public cible.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo élégante de 45 secondes conçue pour les spécialistes du marketing digital et les agences, mettant en avant la puissance de l'AI pour dynamiser la création de contenu sur diverses plateformes de médias sociaux. Utilisez des graphismes modernes et épurés et une musique inspirante, accompagnés d'une voix off professionnelle, illustrant comment les avatars AI de HeyGen et ses divers modèles et scènes offrent des possibilités infinies pour un storytelling visuel captivant.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les professionnels du marketing et les entrepreneurs, détaillant comment un générateur de campagnes marketing robuste peut révolutionner leur approche d'actifs spécifiques comme le texte publicitaire et le marketing par e-mail. La vidéo doit avoir des visuels clairs et démonstratifs et une voix off amicale et articulée, montrant la capacité de HeyGen à ajouter automatiquement des sous-titres et à utiliser sa vaste bibliothèque de médias/stock pour enrichir leurs campagnes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo rapide de 30 secondes pour les marketeurs occupés et les fondateurs de startups, soulignant comment un générateur de stratégie marketing AI optimise les campagnes pour un déploiement rapide. Avec des visuels énergiques et une voix off motivante, cette vidéo démontrera comment le redimensionnement et les exports d'aspect ratio de HeyGen garantissent que le contenu est parfaitement adapté à toute plateforme, prouvant l'efficacité de générer des stratégies complètes en un instant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Campagnes Marketing AI

Créez et exécutez sans effort des campagnes marketing captivantes avec AI, transformant votre stratégie en contenu engageant pour chaque canal.

1
Step 1
Créez Votre Stratégie de Campagne
Commencez par définir les objectifs de votre campagne et votre public cible. Le générateur de campagnes marketing AI aide à développer une stratégie marketing robuste, garantissant que vos éléments fondamentaux sont optimisés pour le succès.
2
Step 2
Générez des Actifs de Contenu Diversifiés
Exploitez l'AI pour produire une large gamme de contenus, du texte publicitaire captivant aux scripts vidéo engageants. Cette étape se concentre sur la génération de contenu de haute qualité et sur mesure qui résonne avec votre audience.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez Votre Message
Personnalisez les éléments de votre campagne pour qu'ils s'alignent avec l'identité unique de votre marque. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen comme les logos et les couleurs, assurant un look cohérent et professionnel sur tous vos actifs générés.
4
Step 4
Sélectionnez les Canaux de Distribution
Préparez votre contenu pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect ratio de HeyGen. Sélectionnez vos canaux préférés, tels que le marketing par e-mail ou les plateformes de médias sociaux, pour atteindre et engager efficacement votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

Exploitez la vidéo alimentée par AI pour raconter efficacement des histoires de réussite client, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de campagnes marketing ?

HeyGen sert de "générateur de campagnes marketing AI", permettant aux utilisateurs de produire rapidement un contenu de haute qualité et sur mesure pour divers efforts promotionnels. Il exploite les capacités de l'"outil alimenté par AI" pour simplifier la "création de contenu", permettant des campagnes entièrement personnalisables qui résonnent avec votre public cible.

HeyGen peut-il aider à créer un contenu visuel captivant pour mes plateformes de médias sociaux et mes pages de destination ?

Absolument. HeyGen transforme le texte en vidéos engageantes avec des avatars AI et des scènes dynamiques, parfaites pour captiver les audiences sur les "plateformes de médias sociaux" et enrichir vos "pages de destination". Cette fonctionnalité améliore considérablement votre capacité à créer des textes publicitaires et du "contenu visuel" convaincants pour vos campagnes marketing.

Quelles options HeyGen propose-t-il pour le branding et la personnalisation des supports marketing ?

HeyGen offre aux utilisateurs des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer les éléments de votre "Kit de Marque" comme les logos et les couleurs dans vos vidéos et supports marketing. Cela garantit une "personnalisation de la voix de marque" cohérente sur tous vos matériaux de campagne entièrement personnalisables, du "texte publicitaire" au contenu vidéo.

Comment HeyGen peut-il soutenir la génération de types de contenu divers pour le marketing multi-plateformes ?

HeyGen agit comme un "assistant marketing AI" inestimable pour les professionnels du marketing, offrant des capacités comme le texte en vidéo et un "générateur de titres" pour créer des "textes publicitaires" et du contenu vidéo variés. Cette flexibilité soutient la "création de publicités multi-plateformes", des publications engageantes sur les "plateformes de médias sociaux" aux séquences de "marketing par e-mail" convaincantes.

