Générateur de Campagnes Marketing AI pour des Stratégies Plus Intelligentes
Concevez des stratégies marketing efficaces avec facilité. Notre outil AI simplifie la création de contenu, fournissant des modèles et scènes prêts à l'emploi pour vos campagnes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo élégante de 45 secondes conçue pour les spécialistes du marketing digital et les agences, mettant en avant la puissance de l'AI pour dynamiser la création de contenu sur diverses plateformes de médias sociaux. Utilisez des graphismes modernes et épurés et une musique inspirante, accompagnés d'une voix off professionnelle, illustrant comment les avatars AI de HeyGen et ses divers modèles et scènes offrent des possibilités infinies pour un storytelling visuel captivant.
Créez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les professionnels du marketing et les entrepreneurs, détaillant comment un générateur de campagnes marketing robuste peut révolutionner leur approche d'actifs spécifiques comme le texte publicitaire et le marketing par e-mail. La vidéo doit avoir des visuels clairs et démonstratifs et une voix off amicale et articulée, montrant la capacité de HeyGen à ajouter automatiquement des sous-titres et à utiliser sa vaste bibliothèque de médias/stock pour enrichir leurs campagnes.
Produisez une vidéo rapide de 30 secondes pour les marketeurs occupés et les fondateurs de startups, soulignant comment un générateur de stratégie marketing AI optimise les campagnes pour un déploiement rapide. Avec des visuels énergiques et une voix off motivante, cette vidéo démontrera comment le redimensionnement et les exports d'aspect ratio de HeyGen garantissent que le contenu est parfaitement adapté à toute plateforme, prouvant l'efficacité de générer des stratégies complètes en un instant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Créez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour vos campagnes marketing, améliorant la portée et la conversion avec AI.
Contenu Engagé pour les Médias Sociaux.
Produisez sans effort des vidéos captivantes pour les médias sociaux afin d'alimenter vos campagnes et de vous connecter avec votre public cible.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de campagnes marketing ?
HeyGen sert de "générateur de campagnes marketing AI", permettant aux utilisateurs de produire rapidement un contenu de haute qualité et sur mesure pour divers efforts promotionnels. Il exploite les capacités de l'"outil alimenté par AI" pour simplifier la "création de contenu", permettant des campagnes entièrement personnalisables qui résonnent avec votre public cible.
HeyGen peut-il aider à créer un contenu visuel captivant pour mes plateformes de médias sociaux et mes pages de destination ?
Absolument. HeyGen transforme le texte en vidéos engageantes avec des avatars AI et des scènes dynamiques, parfaites pour captiver les audiences sur les "plateformes de médias sociaux" et enrichir vos "pages de destination". Cette fonctionnalité améliore considérablement votre capacité à créer des textes publicitaires et du "contenu visuel" convaincants pour vos campagnes marketing.
Quelles options HeyGen propose-t-il pour le branding et la personnalisation des supports marketing ?
HeyGen offre aux utilisateurs des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer les éléments de votre "Kit de Marque" comme les logos et les couleurs dans vos vidéos et supports marketing. Cela garantit une "personnalisation de la voix de marque" cohérente sur tous vos matériaux de campagne entièrement personnalisables, du "texte publicitaire" au contenu vidéo.
Comment HeyGen peut-il soutenir la génération de types de contenu divers pour le marketing multi-plateformes ?
HeyGen agit comme un "assistant marketing AI" inestimable pour les professionnels du marketing, offrant des capacités comme le texte en vidéo et un "générateur de titres" pour créer des "textes publicitaires" et du contenu vidéo variés. Cette flexibilité soutient la "création de publicités multi-plateformes", des publications engageantes sur les "plateformes de médias sociaux" aux séquences de "marketing par e-mail" convaincantes.