Créateur de Vidéos de Formation en IA pour le Secteur Manufacturier : Rationalisez la Formation des Employés

Donnez à vos équipes L&D les moyens de générer des vidéos de formation technique à fort impact avec une génération avancée de voix off.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation technique de 90 secondes destiné aux formateurs et au personnel technique du secteur manufacturier, axé sur les procédures d'utilisation de nouveaux équipements. Le style de la vidéo doit être détaillé, didactique et visuellement guidé, avec une explication audio claire et étape par étape et des démonstrations à l'écran. Soulignez la facilité de création et de mise à jour de modules complexes en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de bienvenue de 45 secondes pour les départements RH et les nouveaux employés dans le secteur manufacturier pour l'intégration des employés. Le style visuel et audio doit être amical, engageant et informatif, mettant en scène divers avatars AI interagissant dans un environnement d'usine virtuel. Illustrez comment un contenu de formation personnalisé peut être délivré efficacement en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo marketing de 2 minutes destinée aux opérations manufacturières mondiales, présentant une nouvelle gamme de produits ou des processus d'usine efficaces. Le style visuel et audio doit être percutant et dynamique, mettant en avant des environnements d'usine diversifiés et soulignant une communication mondiale fluide. Démontrez comment les sous-titres/captions de HeyGen peuvent aider les entreprises manufacturières à atteindre des publics diversifiés avec leurs messages de formation et de marketing.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos de formation en IA pour le secteur manufacturier

Transformez sans effort des procédures manufacturières complexes en vidéos de formation engageantes, améliorant le développement des employés et rationalisant vos efforts L&D.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Commencez par saisir votre contenu de formation manufacturière existant sous forme de texte. Notre plateforme utilise la **conversion de texte en vidéo** pour transformer automatiquement votre matériel écrit en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'**Avatars AI** pour présenter votre message de formation, rendant les sujets complexes plus accessibles et compréhensibles.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Maintenez la cohérence en personnalisant votre vidéo avec les **kits de marque** de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que tout le contenu de formation s'aligne avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation manufacturière et exportez-la dans des formats tels que **SCORM ou MP4**, prête pour une intégration transparente dans votre système de gestion de l'apprentissage ou des plateformes de partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser le Contenu de Formation Technique

Simplifiez les processus manufacturiers complexes et les informations techniques en modules vidéo clairs et facilement assimilables pour un apprentissage et une intégration efficaces.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour le secteur manufacturier ?

HeyGen permet aux équipes L&D de produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité pour le secteur manufacturier en utilisant des avatars AI et la technologie de transformation de texte en vidéo, réduisant ainsi considérablement le temps et les coûts. Cela permet une création rapide de contenu et des mises à jour faciles pour suivre l'évolution des scénarios manufacturiers et garantir des vidéos de formation efficaces.

Quels sont les avantages d'utiliser des Avatars AI pour l'intégration des employés et la formation technique ?

Avec HeyGen, les Avatars AI offrent des présentateurs engageants et cohérents pour l'intégration des employés et la formation technique, garantissant une expérience de contenu de formation professionnelle et personnalisée. Ils aident les équipes L&D à combler les lacunes en compétences de manière efficace, rendant l'information complexe plus accessible et mémorisable.

HeyGen est-il compatible avec les systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour le déploiement de vidéos de formation ?

Absolument. Les vidéos de formation HeyGen peuvent être exportées dans divers formats standards de l'industrie, y compris SCORM et MP4, assurant une intégration transparente avec vos systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour un déploiement et un suivi efficaces. Cette capacité simplifie la distribution pour les équipes L&D.

HeyGen offre-t-il un support multilingue pour des effectifs manufacturiers diversifiés ?

Oui, HeyGen prend en charge la traduction automatique et offre des capacités étendues de génération de voix off dans plusieurs langues, facilitant la création de vidéos de formation localisées pour une main-d'œuvre manufacturière diversifiée et mondiale. Cela garantit une communication efficace et un contenu de formation personnalisé dans le monde entier.

