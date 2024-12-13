Boostez la Formation avec le Générateur de Vidéos de Formation en Fabrication AI

Offrez une intégration des employés percutante et développez l'apprentissage avec des avatars AI réalistes.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les équipes de Formation & Développement, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation du texte-à-vidéo à partir d'un script pour transformer une documentation complexe en contenu facilement assimilable. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant une bibliothèque de médias riches/soutien de stock pour illustrer les concepts, le tout livré avec un style audio informatif et enthousiaste, créant des vidéos véritablement engageantes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes ciblant les superviseurs et opérateurs de l'usine, démontrant une nouvelle machine. Cette vidéo doit adopter un style visuel net et étape par étape avec des sous-titres/captions bien visibles pour plus de clarté, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour une production rapide, en faisant une vidéo de formation efficace.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo accrocheuse de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux équipes marketing dans la fabrication mondiale, mettant en avant les innovations produits. Le style visuel et audio doit être vibrant et rapide, optimisé avec un redimensionnement des proportions et des exports pour diverses plateformes, démontrant comment un générateur de vidéo AI peut créer rapidement du contenu à fort impact pour une large diffusion.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation en Fabrication AI

Transformez votre formation en fabrication avec l'AI. Créez des vidéos professionnelles et engageantes rapidement et efficacement pour améliorer les compétences de votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger ou coller votre script de formation pour transformer le texte en vidéo en utilisant les puissantes capacités AI de HeyGen.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur, rendant votre contenu engageant et pertinent pour l'intégration des employés.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Marque
Intégrez des voix off de haute qualité, disponibles dans plus de 140 langues, pour narrer clairement votre contenu de formation en fabrication.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo, redimensionnez-la pour n'importe quelle plateforme, et exportez votre contenu de formation professionnel et engageant sans effort.

Cas d'Utilisation

Simplifiez les Processus de Fabrication Complexes

Décomposez les opérations de machines complexes ou les protocoles de sécurité en vidéos AI claires et concises, améliorant la compréhension pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes avec l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos engageantes sans effort en utilisant des Avatars AI et un moteur AI de texte-à-vidéo robuste. Vous pouvez transformer votre script en une vidéo dynamique avec des voix off de haute qualité en quelques minutes.

Quel type de vidéos de formation puis-je créer avec HeyGen ?

HeyGen est idéal pour générer divers types de vidéos de formation, y compris l'intégration des employés et le contenu d'instruction. Utilisez des modèles préconçus et des Avatars AI pour simplifier votre processus de production.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour la création de vidéos ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos dans plus de 140 langues, garantissant que votre contenu atteint un public mondial. Notre générateur de voix AI fournit des voix off de haute qualité pour répondre à divers besoins linguistiques.

À quelle vitesse puis-je transformer un script en vidéo avec HeyGen ?

Avec l'AI de texte-à-vidéo efficace de HeyGen, vous pouvez rapidement transformer votre script en une vidéo professionnelle. Il vous suffit d'entrer votre texte et de choisir parmi divers Avatars AI pour produire votre contenu final en quelques minutes.

