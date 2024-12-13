Boostez la Formation avec le Générateur de Vidéos de Formation en Fabrication AI
Offrez une intégration des employés percutante et développez l'apprentissage avec des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les équipes de Formation & Développement, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation du texte-à-vidéo à partir d'un script pour transformer une documentation complexe en contenu facilement assimilable. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant une bibliothèque de médias riches/soutien de stock pour illustrer les concepts, le tout livré avec un style audio informatif et enthousiaste, créant des vidéos véritablement engageantes.
Développez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes ciblant les superviseurs et opérateurs de l'usine, démontrant une nouvelle machine. Cette vidéo doit adopter un style visuel net et étape par étape avec des sous-titres/captions bien visibles pour plus de clarté, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour une production rapide, en faisant une vidéo de formation efficace.
Produisez une vidéo accrocheuse de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux équipes marketing dans la fabrication mondiale, mettant en avant les innovations produits. Le style visuel et audio doit être vibrant et rapide, optimisé avec un redimensionnement des proportions et des exports pour diverses plateformes, démontrant comment un générateur de vidéo AI peut créer rapidement du contenu à fort impact pour une large diffusion.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez l'absorption et la mémorisation des connaissances pour les équipes de fabrication en créant des vidéos de formation hautement engageantes, alimentées par l'AI.
Accélérez la Production de Cours de Formation.
Produisez efficacement un plus grand volume de cours de formation de haute qualité, les rendant accessibles à une main-d'œuvre mondiale dans la fabrication.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes avec l'AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos engageantes sans effort en utilisant des Avatars AI et un moteur AI de texte-à-vidéo robuste. Vous pouvez transformer votre script en une vidéo dynamique avec des voix off de haute qualité en quelques minutes.
Quel type de vidéos de formation puis-je créer avec HeyGen ?
HeyGen est idéal pour générer divers types de vidéos de formation, y compris l'intégration des employés et le contenu d'instruction. Utilisez des modèles préconçus et des Avatars AI pour simplifier votre processus de production.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour la création de vidéos ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos dans plus de 140 langues, garantissant que votre contenu atteint un public mondial. Notre générateur de voix AI fournit des voix off de haute qualité pour répondre à divers besoins linguistiques.
À quelle vitesse puis-je transformer un script en vidéo avec HeyGen ?
Avec l'AI de texte-à-vidéo efficace de HeyGen, vous pouvez rapidement transformer votre script en une vidéo professionnelle. Il vous suffit d'entrer votre texte et de choisir parmi divers Avatars AI pour produire votre contenu final en quelques minutes.