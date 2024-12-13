Créateur de vidéos promo AI pour entreprises locales : Boostez vos ventes

Générez facilement des vidéos promo captivantes pour les petites entreprises avec Texte en vidéo à partir de script, attirant des clients et renforçant votre présence en ligne.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de lancement de produit élégante de 45 secondes pour les entrepreneurs du e-commerce, avec des prises de vue dynamiques de leur nouvel article sur un fond moderne et une musique énergique, en tirant parti des "Modèles & scènes" et du "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour créer un récit visuel convaincant qui positionne efficacement leur produit via un "créateur de vidéos AI".
Exemple de Prompt 2
Imaginez une campagne publicitaire de 60 secondes sur les réseaux sociaux destinée aux responsables marketing des entreprises de services locaux, où des "avatars AI" professionnels expliquent un nouveau service avec des graphiques engageants et une musique motivante, assurant une portée maximale pour leurs "vidéos promotionnelles" en utilisant les "Sous-titres/légendes" et le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen pour diverses plateformes afin de "générer du contenu avec AI".
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative claire et concise de 30 secondes pour les fondateurs de startups cherchant des "solutions économiques", illustrant leur proposition de valeur unique avec des visuels simples et professionnels et une musique de fond apaisante, et bénéficiant de la "Génération de voix off" de HeyGen pour articuler clairement leur message et des "Modèles & scènes" pour une production rapide afin de "créer des vidéos promo".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos promo AI pour entreprises locales

Créez facilement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour votre entreprise locale en seulement quatre étapes simples, transformant vos idées en contenu visuel engageant qui capte l'attention.

1
Step 1
Créez votre script
Saisissez votre texte ou utilisez AI pour générer du contenu. La fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script de notre plateforme transforme vos mots en la base de votre vidéo promotionnelle, vous faisant instantanément un créateur de vidéos AI.
2
Step 2
Choisissez des modèles et un branding
Sélectionnez parmi une large gamme de Modèles & scènes conçus professionnellement. Ces modèles offrent un démarrage rapide pour créer des vidéos promotionnelles visuellement attrayantes adaptées aux entreprises locales.
3
Step 3
Ajoutez des médias et une voix off
Améliorez vos vidéos promotionnelles en ajoutant des médias pertinents de notre bibliothèque ou de vos téléchargements. Utilisez notre fonctionnalité de Génération de voix off pour narrer votre message de manière claire et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le Redimensionnement & exportation des formats pour l'optimiser pour diverses plateformes. Partagez facilement votre création de haute qualité sur les canaux de publicité sur les réseaux sociaux pour atteindre votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de réussite de clients locaux

Mettez en avant des expériences clients positives avec des vidéos AI convaincantes pour renforcer la confiance et attirer de nouveaux clients vers votre entreprise locale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider mon entreprise à créer des vidéos promotionnelles efficacement ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos promo AI qui vous permet de générer facilement des vidéos promotionnelles de haute qualité en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo. C'est une solution idéale et économique pour les petites entreprises et les marques de e-commerce cherchant à produire rapidement du contenu engageant pour la publicité sur les réseaux sociaux et les lancements de produits.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos promotionnelles AI ?

HeyGen propose un créateur de vidéos en ligne intuitif avec des modèles conçus professionnellement, la génération de texte en vidéo à partir de scripts, et des voix off générées par AI pour créer des vidéos promotionnelles professionnelles. Vous bénéficiez également d'un contrôle créatif grâce aux options de branding, une bibliothèque de médias complète, et des options d'exportation fluides.

HeyGen est-il adapté pour générer des vidéos promo AI pour entreprises locales et des campagnes marketing ?

Absolument ! HeyGen est conçu pour permettre aux entreprises locales et aux entreprises de e-commerce de créer des vidéos promo AI percutantes et des campagnes marketing. Notre plateforme simplifie la génération de contenu avec AI, vous aidant à attirer des clients et à développer votre entreprise avec une génération visuelle époustouflante et un storytelling marketing.

Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à l'identité de ma marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding étendus et un éditeur facile à glisser-déposer pour personnaliser vos vidéos promotionnelles. Vous pouvez appliquer votre logo, vos couleurs de marque, et utiliser divers modèles et scènes pour garantir que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque pour des campagnes marketing efficaces et une sensibilisation accrue à la marque.

