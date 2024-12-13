Créateur de vidéos promo AI pour entreprises locales : Boostez vos ventes
Générez facilement des vidéos promo captivantes pour les petites entreprises avec Texte en vidéo à partir de script, attirant des clients et renforçant votre présence en ligne.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de lancement de produit élégante de 45 secondes pour les entrepreneurs du e-commerce, avec des prises de vue dynamiques de leur nouvel article sur un fond moderne et une musique énergique, en tirant parti des "Modèles & scènes" et du "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour créer un récit visuel convaincant qui positionne efficacement leur produit via un "créateur de vidéos AI".
Imaginez une campagne publicitaire de 60 secondes sur les réseaux sociaux destinée aux responsables marketing des entreprises de services locaux, où des "avatars AI" professionnels expliquent un nouveau service avec des graphiques engageants et une musique motivante, assurant une portée maximale pour leurs "vidéos promotionnelles" en utilisant les "Sous-titres/légendes" et le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen pour diverses plateformes afin de "générer du contenu avec AI".
Produisez une vidéo explicative claire et concise de 30 secondes pour les fondateurs de startups cherchant des "solutions économiques", illustrant leur proposition de valeur unique avec des visuels simples et professionnels et une musique de fond apaisante, et bénéficiant de la "Génération de voix off" de HeyGen pour articuler clairement leur message et des "Modèles & scènes" pour une production rapide afin de "créer des vidéos promo".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo engageantes et à fort taux de conversion pour atteindre votre audience locale et augmenter les ventes avec AI.
Générez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de promouvoir votre entreprise locale et de vous connecter avec les clients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider mon entreprise à créer des vidéos promotionnelles efficacement ?
HeyGen est un puissant créateur de vidéos promo AI qui vous permet de générer facilement des vidéos promotionnelles de haute qualité en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo. C'est une solution idéale et économique pour les petites entreprises et les marques de e-commerce cherchant à produire rapidement du contenu engageant pour la publicité sur les réseaux sociaux et les lancements de produits.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos promotionnelles AI ?
HeyGen propose un créateur de vidéos en ligne intuitif avec des modèles conçus professionnellement, la génération de texte en vidéo à partir de scripts, et des voix off générées par AI pour créer des vidéos promotionnelles professionnelles. Vous bénéficiez également d'un contrôle créatif grâce aux options de branding, une bibliothèque de médias complète, et des options d'exportation fluides.
HeyGen est-il adapté pour générer des vidéos promo AI pour entreprises locales et des campagnes marketing ?
Absolument ! HeyGen est conçu pour permettre aux entreprises locales et aux entreprises de e-commerce de créer des vidéos promo AI percutantes et des campagnes marketing. Notre plateforme simplifie la génération de contenu avec AI, vous aidant à attirer des clients et à développer votre entreprise avec une génération visuelle époustouflante et un storytelling marketing.
Puis-je personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour correspondre à l'identité de ma marque ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding étendus et un éditeur facile à glisser-déposer pour personnaliser vos vidéos promotionnelles. Vous pouvez appliquer votre logo, vos couleurs de marque, et utiliser divers modèles et scènes pour garantir que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque pour des campagnes marketing efficaces et une sensibilisation accrue à la marque.