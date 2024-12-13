Oui, HeyGen offre des contrôles de branding étendus et un éditeur facile à glisser-déposer pour personnaliser vos vidéos promotionnelles. Vous pouvez appliquer votre logo, vos couleurs de marque, et utiliser divers modèles et scènes pour garantir que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque pour des campagnes marketing efficaces et une sensibilisation accrue à la marque.