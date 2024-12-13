Générateur de Vidéos Promo pour Entreprises Locales avec AI : Développez Votre Marque

Créez des vidéos marketing professionnelles et engageantes pour votre entreprise avec la capacité facile de texte en vidéo depuis un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes conçue pour les prestataires de services locaux, montrant comment leurs offres uniques bénéficient à la communauté. Utilisez des avatars AI amicaux présentant clairement les informations à partir de texte en vidéo depuis un script, combinés à un audio chaleureux et conversationnel et une musique de fond engageante, ce qui en fait un outil idéal pour des campagnes marketing ciblées.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux marques de commerce électronique, axée sur une vente flash ou une nouvelle collection. Le style visuel doit être rapide, incorporant du texte animé audacieux et des couleurs accrocheuses, avec des informations essentielles transmises par des sous-titres pour une visualisation silencieuse et optimisées avec un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes, stimulant l'engagement pour les vidéos promotionnelles.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de témoignage sincère de 60 secondes pour les entreprises cherchant à établir la confiance et à démontrer la satisfaction des clients. Ce concept doit mélanger des séquences authentiques de la bibliothèque de médias/stock avec du texte à l'écran, soutenu par une génération de voix off douce d'une citation de client sincère, illustrant efficacement les expériences positives des clients et encourageant un nouvel engagement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promo pour Entreprises Locales avec AI

Créez rapidement des vidéos promotionnelles engageantes pour votre entreprise locale en utilisant l'AI, attirant des clients et développant votre marque avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre message promotionnel ou collez un script existant. Notre AI transformera vos simples invites textuelles en une vidéo, fournissant la base de votre publicité pour entreprise locale.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une large gamme de modèles personnalisables pour trouver le style parfait pour votre marque. Ces éléments vous aident à créer une vidéo promotionnelle professionnelle qui résonne avec votre public cible.
3
Step 3
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo en ajoutant le logo, les couleurs de votre marque et une génération de voix off convaincante. Renforcez l'engagement avec du texte animé dynamique et de la musique de fond pour faire ressortir votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo promo pour entreprise locale et exportez-la avec un redimensionnement d'aspect-ratio pour diverses plateformes. Téléchargez et partagez votre vidéo de haute qualité sur les réseaux sociaux pour attirer des clients et augmenter votre visibilité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages Clients Authentiques

Développez des vidéos AI convaincantes mettant en avant des histoires de réussite client pour renforcer la confiance et la crédibilité de votre marque locale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles époustouflantes pour mon entreprise ?

HeyGen sert de générateur vidéo AI avancé et de créateur de vidéos promo, permettant aux entreprises de produire facilement des vidéos promotionnelles professionnelles. Exploitez des modèles personnalisables et des avatars AI pour générer des idées créatives et un contenu époustouflant qui captive votre audience.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos promo engageantes ?

HeyGen propose une suite de fonctionnalités créatives pour la création de vidéos promotionnelles, y compris un éditeur glisser-déposer et des modèles personnalisables. Les utilisateurs peuvent utiliser les capacités de texte en vidéo depuis un script et la génération de voix off avancée pour créer un contenu unique et engageant pour leurs campagnes marketing.

HeyGen est-il adapté aux petites entreprises cherchant à générer des vidéos promo locales ?

Absolument ! HeyGen est un générateur de vidéos promo pour entreprises locales idéal, permettant aux petites entreprises de créer des vidéos promotionnelles de haute qualité avec son éditeur en ligne intuitif. Produisez facilement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux et des vidéos explicatives pour développer efficacement votre entreprise.

HeyGen peut-il m'aider à maintenir la cohérence et la qualité de ma marque dans mes vidéos promotionnelles ?

HeyGen garantit des vidéos promotionnelles professionnelles en soutenant l'incorporation de vos éléments de marque et en offrant diverses options personnalisables. Notre plateforme est conçue pour vous aider à atteindre une qualité visuelle inégalée et une cohérence de marque dans toutes vos campagnes de marketing vidéo.

