Imaginez une vidéo de 30 secondes, dynamique et ciblant les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs du e-commerce. Le style visuel doit être lumineux et moderne, mettant en avant diverses images de style de vie époustouflantes créées sans effort, accompagnées d'une voix off amicale et claire. Cette vidéo démontrera comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen et les divers "Modèles & scènes" permettent aux utilisateurs de gagner du temps en générant des photos de produits de haute qualité pour les campagnes sur les réseaux sociaux sans séances photo coûteuses.

