Générateur de Promos de Style de Vie par IA : Créez des Visuels Époustouflants
Générez instantanément des promos de style de vie conformes à votre marque avec l'IA, en utilisant des contrôles de marque avancés pour maintenir votre esthétique unique.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de 45 secondes, soignée et professionnelle, destinée aux responsables marketing de produits et aux agences créatives. Le style visuel doit être élégant, se concentrant sur le détail réaliste de la photographie de produits par IA, avec une musique de fond sophistiquée et une voix off rassurante. Mettez en avant comment les "Avatars IA" de HeyGen peuvent s'intégrer parfaitement aux clichés de style de vie générés, améliorant les supports marketing et renforçant la présence de la marque, garantissant que des images de produits de haute qualité sont toujours à portée de main.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes pour les équipes marketing et les créateurs de contenu, en particulier ceux des marques de mode. Le style visuel doit être dynamique et inspirant, avec des coupes rapides entre divers scénarios de style de vie, complétées par une bande sonore énergique. Cette suggestion met l'accent sur la manière dont la vaste "Bibliothèque de médias/stock" de HeyGen et le "Redimensionnement & exportation des formats" flexibles aident les utilisateurs à personnaliser les paramètres de style de vie pour créer des visuels convaincants qui augmentent les conversions sur diverses plateformes.
Créez une vidéo d'introduction rapide de 30 secondes pour les vendeurs en ligne occupés et les professionnels créatifs cherchant un contenu visuel rapide. L'esthétique doit être vibrante et dynamique, illustrant le processus de génération rapide avec un texte percutant à l'écran et une piste musicale énergique. La vidéo soulignera comment la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen peut rapidement transmettre la puissance de la création visuelle alimentée par l'IA, démontrant une génération de vidéos efficace pour tous leurs besoins promotionnels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo IA Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes, capturant l'attention de votre public cible et augmentant les conversions pour vos produits.
Produisez des Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez instantanément des vidéos et clips de style de vie captivants pour les réseaux sociaux, renforçant la présence de votre marque et stimulant l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing ?
HeyGen utilise l'IA pour transformer des scripts en vidéos marketing professionnelles avec des avatars IA et des voix off naturelles. Cette création visuelle alimentée par l'IA simplifie la production vidéo, aidant les utilisateurs à gagner du temps et à générer rapidement du contenu convaincant en utilisant divers modèles et scènes pour les campagnes marketing.
HeyGen peut-il produire des vidéos de style de vie produit convaincantes ?
Oui, HeyGen sert de générateur de promos de style de vie par IA, permettant aux entreprises de créer des vidéos de produits dynamiques qui présentent des articles dans des cadres de style de vie époustouflants. Ces créations visuelles alimentées par l'IA fournissent des supports marketing de haute qualité conçus pour augmenter l'engagement et les conversions.
Quel rôle joue HeyGen dans la génération de publicités par IA ?
HeyGen simplifie la génération de publicités par IA en permettant aux utilisateurs de créer des vidéos publicitaires de haute qualité, conformes à la marque, avec des avatars IA personnalisables. Ses capacités avancées garantissent que les campagnes publicitaires sont visuellement attrayantes et cohérentes avec l'esthétique de votre marque.
Quel contrôle créatif ai-je sur mes vidéos générées par IA ?
HeyGen offre un contrôle créatif étendu, vous permettant de personnaliser les paramètres de style de vie, d'utiliser divers modèles et scènes, et d'appliquer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Vous pouvez également générer plusieurs variations de scènes avec une résolution de sortie de haute qualité pour correspondre parfaitement à votre vision.