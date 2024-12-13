Générateur de Leçons AI : Créez des Leçons Captivantes

Les éducateurs gagnent du temps en créant rapidement des leçons et activités personnalisées, enrichies par du contenu vidéo dynamique de HeyGen à partir de texte en vidéo.

Imaginez une vidéo de 45 secondes, vibrante et optimiste, destinée aux enseignants de la maternelle à la terminale. Un avatar AI enthousiaste, utilisant une voix off amicale, démontre comment un générateur de leçons AI peut leur faire gagner des heures, transformant sans effort des sujets complexes en contenu captivant. Le style visuel doit être lumineux et moderne, mettant en avant des classes diversifiées où les enseignants peuvent se concentrer sur l'interaction avec les élèves plutôt que sur la planification.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Cette vidéo de 60 secondes, destinée aux éducateurs innovants, doit être dynamique et créative, illustrant le pouvoir d'une AI pour créer des leçons et des activités qui captivent les élèves. À travers une série de coupes rapides montrant des classes interactives et un apprentissage personnalisé, la vidéo met en avant la personnalisation pour des objectifs d'apprentissage spécifiques. En utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, les visuels seront inspirants, accompagnés d'une bande sonore énergique et contemporaine.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de 30 secondes conçue pour les éducateurs cherchant des flux de travail simplifiés, en particulier ceux qui découvrent la technologie éducative. Un récit visuel clair et étape par étape, soutenu par des sous-titres précis, démontre comment un générateur de plans de leçons AI simplifie la création de leçons. Le style visuel propre et simple rassure les spectateurs, montrant comment ils peuvent facilement exporter vers PowerPoint, transformant des idées en présentations soignées avec un minimum d'effort, enrichies par le support professionnel de la bibliothèque multimédia de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Pour les administrateurs scolaires et les coordinateurs de programmes, créez une vidéo professionnelle de 45 secondes. Un avatar AI autoritaire explique comment les outils AI génératifs assurent un alignement fort du programme et aident à atteindre les objectifs pédagogiques à travers les départements. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et inspirant, avec des infographies claires et des transitions fluides. La capacité de redimensionnement et d'exportation de HeyGen sera subtilement mise en avant, démontrant comment le contenu généré s'adapte parfaitement à diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Leçons AI

Simplifiez votre planification de leçons avec notre outil alimenté par AI, conçu pour aider les éducateurs à créer rapidement des supports d'apprentissage et activités personnalisés.

1
Step 1
Créez Votre Suggestion de Leçon
Commencez par entrer votre sujet, niveau scolaire, et les "objectifs d'apprentissage" spécifiques pour guider l'AI dans la génération de contenu pertinent.
2
Step 2
Créez Votre Contenu de Leçon
Le "générateur de leçons AI" traite votre suggestion pour produire instantanément un brouillon de plan de leçon complet, avec des activités suggérées.
3
Step 3
Choisissez Vos Personnalisations
Examinez le contenu généré et "choisissez" parmi diverses suggestions "d'édition AI" ou ajustez manuellement les éléments pour qu'ils s'alignent parfaitement avec vos objectifs pédagogiques.
4
Step 4
Exportez pour Utilisation en Classe
Téléchargez votre plan de leçon complété dans divers formats, tels que "exporter vers PowerPoint" ou PDF, prêt pour une mise en œuvre immédiate dans votre classe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets Complexes pour une Compréhension Claire

.

Utilisez la vidéo AI pour clarifier les concepts complexes générés par un générateur de plans de leçons AI, rendant les sujets difficiles accessibles et engageants pour les élèves.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il soutenir les éducateurs à la recherche d'un générateur de leçons AI ?

Bien que HeyGen ne génère pas de plans de leçons complets, il permet aux éducateurs de transformer du contenu statique en leçons vidéo dynamiques. Les enseignants peuvent utiliser les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte en vidéo à partir de script pour créer des supports d'apprentissage engageants qui renforcent les objectifs d'apprentissage pour les élèves, économisant du temps dans la création de contenu.

Quelles capacités vidéo offre HeyGen pour créer des supports d'apprentissage engageants ?

HeyGen propose des fonctionnalités de création vidéo robustes, y compris une variété d'avatars AI et de modèles et scènes personnalisables, permettant aux éducateurs de créer des leçons et activités avec facilité. Les utilisateurs peuvent exploiter la bibliothèque multimédia de HeyGen et les contrôles de marque pour assurer l'alignement du programme et offrir une éducation de haute qualité adaptée aux élèves.

HeyGen peut-il aider les enseignants à gagner du temps dans leur processus de planification de leçons ?

Absolument. HeyGen simplifie considérablement la création de contenu, aidant les enseignants à gagner du temps dans leur processus de planification de leçons en automatisant la production vidéo. Avec la génération de texte en vidéo à partir de script et de voix off, les éducateurs peuvent rapidement développer des supports pédagogiques qui s'alignent sur leurs objectifs pédagogiques, leur permettant de se concentrer davantage sur l'enseignement.

L'AI de HeyGen offre-t-elle des fonctionnalités spécifiques pour engager les élèves dans les leçons ?

Oui, la plateforme alimentée par AI de HeyGen propose plusieurs fonctionnalités conçues pour captiver les élèves et améliorer l'apprentissage. Les éducateurs peuvent utiliser des avatars AI réalistes, des sous-titres dynamiques et des scènes engageantes pour créer des leçons interactives qui répondent à divers styles d'apprentissage et améliorent la compréhension globale des objectifs d'apprentissage par les élèves.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo