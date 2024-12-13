Imaginez une vidéo de 45 secondes, vibrante et optimiste, destinée aux enseignants de la maternelle à la terminale. Un avatar AI enthousiaste, utilisant une voix off amicale, démontre comment un générateur de leçons AI peut leur faire gagner des heures, transformant sans effort des sujets complexes en contenu captivant. Le style visuel doit être lumineux et moderne, mettant en avant des classes diversifiées où les enseignants peuvent se concentrer sur l'interaction avec les élèves plutôt que sur la planification.

