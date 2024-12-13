Générateur d'apprentissage AI : Créez des cours engageants rapidement

Concevez des cours en ligne interactifs et stimulez l'engagement avec du contenu alimenté par l'AI et l'intégration dynamique du générateur vidéo AI.

Imaginez créer sans effort des mini-cours captivants qui retiennent l'attention de votre public. Cette vidéo de 45 secondes, destinée aux entrepreneurs occupés et aux créateurs de contenu en ligne, devrait présenter un style visuel dynamique avec des transitions rapides et une voix off énergique et inspirante, démontrant comment un générateur d'apprentissage AI permet un développement rapide de contenu. Mettez en avant le processus fluide de transformation des idées en leçons vidéo engageantes en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, en insistant sur la rapidité et la créativité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les formateurs d'entreprise et les éducateurs cherchant à moderniser leur programme, cette vidéo de 60 secondes exige une esthétique visuelle professionnelle et élégante, accompagnée d'une voix off informative et confiante. Illustrez comment un générateur d'apprentissage AI peut transformer un matériel aride en cours interactifs, en soulignant la capacité de la plateforme à créer des expériences d'apprentissage engageantes. La vidéo devrait montrer les avatars AI de HeyGen donnant vie au contenu éducatif, assurant une touche personnalisée.
Exemple de Prompt 2
Cette vidéo de 30 secondes vise à résonner avec les experts en la matière et les propriétaires de petites entreprises, en mettant l'accent sur la simplification des concepts complexes en modules de micro-apprentissage digestes. Adoptez un style visuel propre et minimaliste avec des infographies claires et une voix off amicale et encourageante, expliquant l'efficacité d'un générateur d'apprentissage AI dans la simplification de la création de contenu éducatif. Démontrez la facilité de produire une narration audio de haute qualité pour ces leçons concises grâce à la génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Inspirez les créateurs de cours en ligne et les équipes marketing avec une vidéo de 50 secondes qui dévoile le potentiel créatif d'un générateur d'apprentissage AI pour développer un contenu éducatif captivant. Adoptez un style visuel cinématographique et inspirant, montrant des environnements d'apprentissage diversifiés, accompagné d'une voix off motivante et d'une musique entraînante. Mettez en avant comment la plateforme aide à concevoir des quiz interactifs et des évaluations, intégrant de manière transparente les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et l'engagement d'un public plus large.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur d'apprentissage AI

Transformez sans effort vos connaissances en cours en ligne engageants avec notre plateforme alimentée par l'AI, conçue pour une création et une diffusion sans faille.

1
Step 1
Créez votre cours avec l'AI
Exploitez le générateur d'apprentissage AI pour rapidement esquisser et rédiger le contenu de votre cours. Entrez simplement votre sujet, et la plateforme vous aidera à structurer des leçons engageantes.
2
Step 2
Ajoutez des éléments interactifs engageants
Améliorez votre expérience d'apprentissage en intégrant facilement des quiz et des cours interactifs. Concevez des évaluations et des activités pour stimuler l'engagement et la rétention des apprenants.
3
Step 3
Générez des leçons vidéo professionnelles
Utilisez le générateur vidéo AI intégré pour produire du contenu vidéo de haute qualité à partir de vos scripts. Sélectionnez des avatars AI et des voix off pour créer des leçons dynamiques et personnalisées.
4
Step 4
Exportez et déployez votre cours
Exportez votre cours complet sous forme de package SCORM pour une intégration sans faille avec n'importe quel système de gestion de l'apprentissage (LMS). Suivez les progrès et l'engagement des apprenants avec des analyses intégrées.

Cas d'Utilisation

Cas d'Utilisation

Améliorez l'engagement des apprenants

Améliorez l'engagement des apprenants

Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour captiver les apprenants, favorisant une plus grande participation et assurant la rétention des connaissances dans tous les programmes de formation.

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur vidéo AI de HeyGen peut-il améliorer le contenu éducatif ?

HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo engageant, transformant vos supports d'apprentissage et cours en ligne avec facilité. Utilisez nos avatars AI et modèles professionnels pour générer des visuels dynamiques, rendant vos expériences éducatives plus captivantes et efficaces pour les étudiants ou les employés.

Quelles options de personnalisation offre HeyGen pour la création vidéo ?

HeyGen propose des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser les avatars AI, les arrière-plans et d'incorporer votre propre logo et couleurs. Cela garantit que tout votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque ou l'esthétique de votre cours, offrant des visuels uniques et professionnels.

Est-il facile de produire des vidéos professionnelles avec HeyGen pour la création de cours ?

Absolument, HeyGen simplifie la production vidéo avec sa fonctionnalité intuitive de texte à vidéo à partir de script et la génération de voix off alimentée par l'AI. Vous pouvez rapidement générer des vidéos professionnelles, complètes avec des sous-titres/captions automatiques, ce qui en fait un outil idéal pour la création de cours captivants sans expérience préalable en montage vidéo.

HeyGen peut-il intégrer des médias existants et être utilisé pour diverses plateformes d'apprentissage ?

Oui, HeyGen vous permet d'incorporer sans effort des éléments de sa vaste bibliothèque de médias ou de votre propre stock dans vos vidéos. Avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, votre contenu vidéo peut être facilement adapté à plusieurs plateformes d'apprentissage, y compris l'intégration avec un LMS ou pour l'éducation des clients.

