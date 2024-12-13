Générateur de Vidéos de Lancement AI : Créez des Révélations de Produits Époustouflantes

Transformez instantanément vos scripts de produits en vidéos de lancement engageantes. Notre générateur de vidéos AI en ligne simplifie la création avec de puissantes capacités de texte en vidéo.

Imaginez une vidéo de lancement de produit captivante de 45 secondes, ciblant les startups et les équipes marketing, introduisant un nouveau générateur de vidéos de lancement AI. Le style visuel doit être énergique et moderne, accompagné d'une musique entraînante et d'une voix off claire et enthousiaste. Montrez à quel point il est facile de transformer des idées en visuels époustouflants en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, en soulignant la rapidité et l'efficacité de la création.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Vous cherchez à démystifier votre produit ? Concevez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux éducateurs, démontrant la convivialité d'un générateur de vidéos AI en ligne. Le style visuel et audio doit être amical et instructif, avec une musique de fond apaisante et un avatar AI accessible guidant les spectateurs étape par étape. Mettez en avant la simplicité de créer du contenu engageant en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour personnaliser les messages sans effort.
Exemple de Prompt 2
Pour les entreprises de commerce électronique cherchant à captiver leur audience, créez une vidéo de démonstration de produit élégante de 30 secondes illustrant comment produire rapidement des vidéos de produits de haute qualité en utilisant l'AI. Adoptez un style visuel professionnel et rapide avec une musique de fond inspirante, en vous concentrant sur des prises de vue dynamiques de produits et un texte vibrant à l'écran. Démontrez l'efficacité des modèles et scènes de HeyGen et son vaste support de bibliothèque/média pour rationaliser la création de contenu et améliorer la présentation des produits.
Exemple de Prompt 3
Libérez un nouveau potentiel créatif avec une vidéo promotionnelle dynamique de 75 secondes ciblant les influenceurs et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, mettant en avant la polyvalence des avatars AI et des invites textuelles pour un contenu diversifié. Le style visuel et audio doit être engageant et dynamique, avec divers changements de scène rapides, des effets sonores accrocheurs et une musique entraînante pour maintenir une énergie élevée. Mettez en avant comment les avatars AI polyvalents de HeyGen combinés au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect permettent une adaptation fluide sur différentes plateformes sociales, élargissant la portée et l'engagement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Lancement AI

Créez sans effort des vidéos de lancement de produit captivantes en quelques minutes en utilisant une AI puissante, transformant vos textes et idées en contenu visuel engageant.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Invite
Commencez par saisir vos **invites textuelles** précises pour guider l'AI, ou téléchargez votre script existant. La plateforme utilisera ensuite la capacité de **texte en vidéo à partir de script** de HeyGen pour convertir votre récit en une histoire visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Personnalisez vos visuels en sélectionnant parmi divers **modèles vidéo** ou en intégrant des **avatars AI** réalistes pour représenter votre marque. La capacité des **avatars AI** de HeyGen permet d'avoir une diversité de talents à l'écran pour raconter votre histoire.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Ajoutez une piste audio soignée à votre vidéo en utilisant la fonctionnalité de **génération de voix off** de HeyGen. Choisissez parmi une large gamme de voix, alimentées par notre **générateur de voix AI**, pour délivrer votre message de manière claire et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre création en utilisant la fonctionnalité de **redimensionnement et exportations de rapport d'aspect** de HeyGen. Votre **vidéo de lancement de produit** de haute qualité est maintenant prête à être téléchargée, assurant son optimisation pour toute plateforme sur laquelle vous choisissez de la partager.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant l'Impact du Produit avec des Témoignages

Créez des histoires de réussite client et des témoignages convaincants en utilisant des vidéos AI, démontrant efficacement la valeur et l'impact réel de votre produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus créatif pour les vidéos de lancement de produit ?

HeyGen permet aux équipes créatives de générer rapidement des vidéos de lancement de produit captivantes et des vidéos explicatives en utilisant une large gamme de modèles vidéo et d'avatars AI personnalisables. Son générateur de voix AI avancé et ses voix off garantissent un rendu professionnel et soigné qui capte l'attention du public.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI en ligne de premier plan qui transforme les invites textuelles en vidéos AI engageantes avec facilité, ce qui le rend idéal pour les entreprises cherchant une création de contenu efficace. Nos générateurs de texte en vidéo simplifient la production de contenu visuel de haute qualité sans outils d'édition complexes.

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage et la production vidéo à partir d'un script ?

HeyGen simplifie les outils de montage vidéo en convertissant directement votre script en vidéo, permettant aux utilisateurs de générer du contenu sans effort à partir de texte. Il inclut des fonctionnalités telles que des scripts alimentés par AI, des sous-titres automatiques et des légendes, réduisant considérablement l'effort manuel pour une création vidéo efficace.

HeyGen peut-il aider à créer des avatars AI personnalisés pour les vidéos de produit de ma marque ?

Oui, HeyGen vous permet de créer et de personnaliser des avatars AI, offrant une voix et un visage uniques à votre marque pour vos vidéos de produit et autres contenus. Cette capacité, combinée à des contrôles de marque étendus, garantit que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque en tant que créateur de vidéos de produit polyvalent.

