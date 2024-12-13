Imaginez une vidéo de lancement de produit captivante de 45 secondes, ciblant les startups et les équipes marketing, introduisant un nouveau générateur de vidéos de lancement AI. Le style visuel doit être énergique et moderne, accompagné d'une musique entraînante et d'une voix off claire et enthousiaste. Montrez à quel point il est facile de transformer des idées en visuels époustouflants en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, en soulignant la rapidité et l'efficacité de la création.

Générer une Vidéo