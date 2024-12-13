Créateur de Vidéos d'Offres d'Emploi par IA : Révolutionnez Votre Recrutement
Attirez les meilleurs talents et améliorez votre marque employeur avec des vidéos de recrutement automatisées, mettant en vedette des avatars IA réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo vibrante de 45 secondes ciblant les recruteurs et les équipes marketing, axée sur l'amélioration de leur marque employeur via le recrutement sur les réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être moderne et énergique, avec des visuels de culture d'entreprise diversifiée issus d'une bibliothèque de médias/support de stock, accompagnés d'une bande sonore entraînante. Le récit doit souligner comment un créateur de vidéos de recrutement par IA peut attirer les meilleurs talents, en mettant l'accent sur la polyvalence des modèles et scènes de HeyGen pour un branding personnalisable.
Développez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes destinée aux équipes RH occupées et aux responsables du recrutement, illustrant l'efficacité de l'automatisation de la création de vidéos 'Une journée dans la vie'. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et authentique, mélangeant des séquences réelles avec des graphiques professionnels et une voix IA amicale pour guider les spectateurs. Cette vidéo démontrera comment les avatars IA et la génération de voix off de HeyGen peuvent simplifier le processus, rendant le recrutement plus engageant.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les petites et moyennes entreprises et les généralistes RH, démontrant la facilité de transformer une simple description de poste en une vidéo de recrutement engageante. Le style visuel doit être clair et simple, utilisant des superpositions de texte animées et des transitions de scène dynamiques pour souligner les avantages clés, soutenus par un audio professionnel. La vidéo montrera clairement comment la capacité de texte à vidéo de HeyGen permet à quiconque de devenir un créateur de vidéos d'offres d'emploi par IA, avec un branding personnalisable.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Vidéo de Recrutement Puissantes.
Générez rapidement des vidéos d'offres d'emploi par IA convaincantes qui attirent des talents de premier ordre et augmentent les taux de candidature pour les postes ouverts.
Améliorez les Efforts de Recrutement sur les Réseaux Sociaux.
Produisez des descriptions de poste vidéo dynamiques pour les plateformes sociales, élargissant la portée et l'engagement avec les candidats potentiels.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer le contenu de mes vidéos de recrutement ?
Le créateur de vidéos de recrutement par IA de HeyGen permet aux professionnels des RH de créer des descriptions de poste vidéo engageantes avec des avatars IA réalistes et un branding personnalisable. Cela aide à attirer les candidats et à renforcer votre marque employeur sur les plateformes de recrutement social.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de vidéos d'offres d'emploi par IA ?
HeyGen simplifie le processus de création de descriptions de poste vidéo en vous permettant d'automatiser la création à partir d'un script. Notre puissant créateur de vidéos IA convertit le texte en vidéos professionnelles, complètes avec des voix IA et une assistance à la rédaction intelligente, économisant un temps précieux pour les recruteurs.
Puis-je personnaliser mes descriptions de poste vidéo avec le créateur de vidéos IA de HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos descriptions de poste vidéo, y compris un branding personnalisable avec votre logo et vos couleurs. Vous pouvez choisir parmi divers modèles et scènes, incorporer des avatars IA diversifiés et ajouter des sous-titres pour l'accessibilité.
Comment HeyGen soutient-il les efforts de recrutement sur les réseaux sociaux ?
L'IA de Vidéo de Recrutement de HeyGen est idéale pour le recrutement sur les réseaux sociaux, permettant aux professionnels des RH de créer du contenu dynamique comme des vidéos 'Une journée dans la vie' et des vidéos explicatives. Ces vidéos engageantes attirent efficacement les candidats et mettent en valeur la culture de votre entreprise.