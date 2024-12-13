Générateur de Vidéos d'Offres d'Emploi AI : Recrutez Plus Vite, Plus Intelligemment
Créez rapidement des vidéos de mise en avant de rôles professionnels avec des modèles et des scènes professionnels, améliorant votre storytelling de marque employeur.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de recrutement convaincante de 60 secondes ciblant spécifiquement les candidats intéressés par un poste technique, comme un Ingénieur Logiciel Senior. La vidéo doit fonctionner comme une mise en avant du rôle, démontrant le quotidien à travers des graphiques animés et du texte à l'écran, produite efficacement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script. Assurez-vous que l'audio est autoritaire mais engageant, complété par des sous-titres précis pour transmettre des informations complexes clairement.
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, parfaitement optimisée pour les flux LinkedIn, visant les chercheurs d'emploi passifs qui pourraient passer à côté des annonces génériques. Sélectionnez un modèle HeyGen existant et utilisez sa fonction de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour garantir une visualisation fluide sur tous les appareils. Le style visuel doit être rapide et attrayant, accompagné d'une musique de fond entraînante et d'une génération de voix off concise pour annoncer rapidement une nouvelle opportunité rendue possible par un générateur de vidéos d'offres d'emploi AI.
Générez une vidéo inspirante de 50 secondes sur la culture qui capture l'essence de votre entreprise, destinée aux potentiels recrues recherchant votre environnement de travail. Utilisez une combinaison de séquences d'archives de la bibliothèque de médias/soutien d'archives de HeyGen et d'éléments animés subtils pour créer un montage positif et énergique. Une voix off narrative doit mettre en avant la dynamique d'équipe et les avantages, montrant le côté humain derrière chaque expérience de générateur de vidéos d'offres d'emploi AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Vidéo de Poste Performantes.
Générez rapidement des annonces vidéo d'offres d'emploi AI convaincantes pour attirer les meilleurs talents et augmenter la qualité et la quantité des candidatures.
Produisez des Vidéos de Recrutement Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des clips vidéo captivants de courte durée pour les réseaux sociaux, maximisant la portée et l'engagement des candidats pour les postes ouverts.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de recrutement engageantes ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos de recrutement captivantes et de renforcer votre storytelling de marque employeur. Utilisez des modèles personnalisables pour créer des vidéos de mise en avant de rôles et des vidéos culturelles qui captivent les candidats.
HeyGen peut-il générer des avatars AI et du contenu texte-à-vidéo ?
Oui, HeyGen est un puissant générateur d'avatars AI et de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et l'AI avancée de HeyGen le transformera en vie avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off, transformant le texte en contenu vidéo dynamique.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour le montage vidéo ?
HeyGen propose une suite complète d'outils créatifs de montage vidéo pour améliorer votre contenu. Vous pouvez utiliser une large gamme de modèles, incorporer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs, et accéder à une riche bibliothèque de médias pour une structure cinématographique.
Le générateur de vidéos AI de HeyGen est-il adapté à diverses plateformes de médias sociaux ?
Absolument, le générateur de vidéos AI de HeyGen est conçu pour être polyvalent sur diverses plateformes de médias sociaux. Optimisez facilement votre contenu avec le redimensionnement du rapport d'aspect et assurez-vous que vos vidéos de recrutement sont parfaitement formatées pour des canaux comme LinkedIn, engageant un public plus large.