Une vidéo énergique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe, démontrant comment transformer rapidement des tâches compliquées en instructions claires et étape par étape. Le style visuel doit être rapide et efficace, mettant en avant une interface conviviale avec des graphismes lumineux et épurés, accompagnée d'une voix off enthousiaste. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour montrer comment un "générateur d'instructions de travail AI" peut créer facilement du contenu engageant, aidant les utilisateurs à "gagner du temps" sur la documentation.

