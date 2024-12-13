Imaginez capturer des idées spontanées avec un générateur de vidéos d'interviews de rue par IA. Créez une vidéo captivante de 45 secondes, parfaite pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, mettant en avant un style visuel dynamique et rapide avec une musique entraînante. Transformez vos idées en contenu engageant en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir de script et des avatars IA réalistes.

Générer une Vidéo