Générateur de communication interne basé sur l'IA : Élevez les communications des employés
Améliorez l'engagement des employés et l'efficacité des flux de travail en transformant le texte en vidéos engageantes grâce à notre capacité de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes pour les spécialistes de la communication et les chefs d'équipe, illustrant comment un générateur de communication interne basé sur l'IA simplifie le contenu pour diverses plateformes comme les publications Slack/Teams et les emails aux employés. Adoptez un style visuel moderne et rapide avec des transitions rapides et des animations de texte à l'écran, accompagné d'une voix off énergique. Cette vidéo doit tirer parti des modèles et des scènes de HeyGen pour mettre en avant instantanément divers formats de communication.
Produisez une présentation soignée de 60 secondes pour les directeurs marketing et les responsables de marque, soulignant comment un générateur de communication interne basé sur l'IA assure une cohérence de la voix et du ton de la marque dans toute la création de contenu d'engagement des employés. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle sophistiquée avec des éléments de marque cohérents et une voix confiante et rassurante. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés sur la cohérence de la marque et la qualité du contenu.
Réalisez une vue d'ensemble informative de 40 secondes à destination des décideurs informatiques et des cadres dirigeants, mettant en avant la nature robuste d'une plateforme alimentée par l'IA pour les communications internes et son engagement envers la sécurité des données. Adoptez un style visuel autoritaire et digne de confiance, avec des visualisations de données et des graphiques sécurisés, accompagnés d'une narration claire et précise. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que les détails techniques critiques soient clairement compris dans divers environnements de visionnage.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement en formation avec l'IA.
Améliorez l'apprentissage et le développement internes en créant des vidéos AI engageantes qui augmentent l'engagement en formation des employés et la rétention des connaissances.
Développez les programmes d'apprentissage internes.
Développez et déployez rapidement une gamme plus large de cours internes et de contenus éducatifs pour informer et perfectionner efficacement tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les communications internes ?
HeyGen sert de puissant générateur de communication interne basé sur l'IA, transformant les scripts en messages vidéo engageants avec des avatars AI et des voix off. Cette plateforme alimentée par l'IA simplifie la création de contenu, rendant les communications des employés plus dynamiques et améliorant l'efficacité globale des flux de travail.
HeyGen simplifie-t-il la création de visuels engageants pour l'engagement des employés ?
Absolument, HeyGen utilise l'IA générative pour vous aider à générer sans effort des visuels et du contenu vidéo dynamique à partir de texte. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables et des avatars AI pour produire des messages captivants, augmentant considérablement l'engagement des employés.
Quel type de contenu de communication en milieu de travail HeyGen peut-il produire ?
HeyGen est un outil de communication polyvalent conçu pour simplifier le contenu pour une large gamme de logiciels de communication en milieu de travail, y compris les publications vidéo pour Slack/Teams et les mises à jour par email aux employés. Avec des fonctionnalités comme le texte en vidéo et les sous-titres, HeyGen assure des messages clairs et cohérents sur toutes les plateformes.
Comment HeyGen maintient-il la cohérence de la marque dans les communications internes ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des avatars AI cohérents dans chaque vidéo. Cela garantit que toutes vos communications internes s'alignent parfaitement avec la voix et le ton de votre marque établie, renforçant l'identité de votre entreprise.