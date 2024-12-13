Générateur de communication interne basé sur l'IA : Élevez les communications des employés

Améliorez l'engagement des employés et l'efficacité des flux de travail en transformant le texte en vidéos engageantes grâce à notre capacité de texte en vidéo.

Créez une vidéo didactique de 45 secondes à destination des responsables RH et des responsables de la communication interne, montrant comment un générateur de communication interne basé sur l'IA révolutionne l'efficacité des flux de travail. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des graphiques animés engageants pour illustrer le processus, accompagné d'une musique instrumentale entraînante. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour donner vie à des explications dynamiques, démontrant la rapidité et la facilité de génération de contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes pour les spécialistes de la communication et les chefs d'équipe, illustrant comment un générateur de communication interne basé sur l'IA simplifie le contenu pour diverses plateformes comme les publications Slack/Teams et les emails aux employés. Adoptez un style visuel moderne et rapide avec des transitions rapides et des animations de texte à l'écran, accompagné d'une voix off énergique. Cette vidéo doit tirer parti des modèles et des scènes de HeyGen pour mettre en avant instantanément divers formats de communication.
Exemple de Prompt 2
Produisez une présentation soignée de 60 secondes pour les directeurs marketing et les responsables de marque, soulignant comment un générateur de communication interne basé sur l'IA assure une cohérence de la voix et du ton de la marque dans toute la création de contenu d'engagement des employés. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle sophistiquée avec des éléments de marque cohérents et une voix confiante et rassurante. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés sur la cohérence de la marque et la qualité du contenu.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vue d'ensemble informative de 40 secondes à destination des décideurs informatiques et des cadres dirigeants, mettant en avant la nature robuste d'une plateforme alimentée par l'IA pour les communications internes et son engagement envers la sécurité des données. Adoptez un style visuel autoritaire et digne de confiance, avec des visualisations de données et des graphiques sécurisés, accompagnés d'une narration claire et précise. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que les détails techniques critiques soient clairement compris dans divers environnements de visionnage.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de communication interne basé sur l'IA

Rationalisez vos communications avec les employés en utilisant une plateforme alimentée par l'IA pour créer des messages engageants adaptés aux besoins de votre équipe et à la marque de votre entreprise.

1
Step 1
Créez votre brief de message
Commencez par entrer votre sujet principal, votre public cible et les informations clés dans la plateforme alimentée par l'IA. Cette entrée initiale guide l'IA dans la compréhension de l'objectif de la communication.
2
Step 2
Sélectionnez le format de communication
Choisissez le format de sortie souhaité, tel qu'un email aux employés ou des publications Slack/Teams. Le générateur adapte le contenu spécifiquement pour le canal choisi, optimisant l'efficacité des flux de travail.
3
Step 3
Appliquez la voix et le ton de la marque
Personnalisez le message en sélectionnant la voix et le ton de la marque de votre entreprise pour assurer la cohérence. L'IA adapte le langage pour refléter l'identité de votre organisation, favorisant l'engagement des employés.
4
Step 4
Exportez votre communication finale
Examinez le brouillon généré par l'IA pour en vérifier l'exactitude et la clarté, en effectuant les dernières modifications. Une fois satisfait, exportez le contenu finalisé, en utilisant les fonctionnalités de simplification du contenu pour une distribution immédiate.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et engagez les employés

.

Générez des vidéos motivantes et captivantes pour favoriser une culture de travail positive, célébrer les réussites et renforcer le moral général des employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les communications internes ?

HeyGen sert de puissant générateur de communication interne basé sur l'IA, transformant les scripts en messages vidéo engageants avec des avatars AI et des voix off. Cette plateforme alimentée par l'IA simplifie la création de contenu, rendant les communications des employés plus dynamiques et améliorant l'efficacité globale des flux de travail.

HeyGen simplifie-t-il la création de visuels engageants pour l'engagement des employés ?

Absolument, HeyGen utilise l'IA générative pour vous aider à générer sans effort des visuels et du contenu vidéo dynamique à partir de texte. Vous pouvez utiliser des modèles personnalisables et des avatars AI pour produire des messages captivants, augmentant considérablement l'engagement des employés.

Quel type de contenu de communication en milieu de travail HeyGen peut-il produire ?

HeyGen est un outil de communication polyvalent conçu pour simplifier le contenu pour une large gamme de logiciels de communication en milieu de travail, y compris les publications vidéo pour Slack/Teams et les mises à jour par email aux employés. Avec des fonctionnalités comme le texte en vidéo et les sous-titres, HeyGen assure des messages clairs et cohérents sur toutes les plateformes.

Comment HeyGen maintient-il la cohérence de la marque dans les communications internes ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des avatars AI cohérents dans chaque vidéo. Cela garantit que toutes vos communications internes s'alignent parfaitement avec la voix et le ton de votre marque établie, renforçant l'identité de votre entreprise.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo