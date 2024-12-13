Créateur de vidéos explicatives d'assurance AI : Simplifiez les Polices Complexes

Transformez instantanément les détails de polices complexes en vidéos claires et engageantes grâce à notre fonctionnalité intuitive de texte en vidéo.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les jeunes adultes, promouvant un nouveau produit d'assurance automobile avec des visuels attrayants et une musique entraînante. Utilisez des modèles et des scènes vibrants pour mettre en avant les points forts du produit, en veillant à ce que la vidéo soit optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image pour une portée maximale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 45 secondes expliquant le processus étape par étape de dépôt d'une réclamation d'assurance habitation, destinée aux titulaires de police existants recherchant des conseils clairs. La vidéo doit utiliser la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour une narration précise et inclure des sous-titres pour l'accessibilité, en veillant à ce que toutes les polices d'assurance soient expliquées en termes simples.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour la formation interne, éduquant les nouveaux agents d'assurance sur les mises à jour récentes des produits et les stratégies de vente. Intégrez une bibliothèque de médias riche avec des visuels d'entreprise pertinents pour enrichir le contenu éducatif et assurez une génération de voix off claire pour faciliter la création efficace de vidéos.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives d'Assurance AI

Transformez sans effort des concepts d'assurance complexes en vidéos explicatives claires et engageantes en utilisant des avatars AI et des outils intuitifs pour éduquer et informer votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par utiliser nos divers modèles de vidéos ou saisissez votre script d'explication de police, permettant à la plateforme de générer votre contenu vidéo initial.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter vos informations, puis enrichissez votre message avec des visuels AI captivants de notre bibliothèque de médias.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et le Branding
Générez des voix off naturelles dans diverses langues et appliquez des contrôles de branding comme des logos et des couleurs personnalisées pour maintenir la cohérence de la marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Explicative
Finalisez votre vidéo explicative en ajoutant des sous-titres pour une meilleure accessibilité, puis exportez-la dans le format d'image souhaité pour un partage fluide sur les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez un Engagement Client Personnalisé

Créez des vidéos explicatives et des témoignages personnalisés pour instaurer la confiance, favoriser des relations clients solides et stimuler les ventes pour les offres d'assurance.

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer les vidéos explicatives pour l'assurance ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés pour créer des vidéos explicatives engageantes et personnalisées, parfaites pour simplifier les explications de polices d'assurance complexes. Cette capacité permet de créer des histoires visuelles captivantes qui favorisent un engagement client personnalisé.

Quel est le processus de création de vidéos explicatives animées avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer des vidéos explicatives animées en convertissant simplement votre script texte directement en vidéo. Notre générateur de vidéos AI simplifie le processus de création de vidéos, le rendant rapide et efficace pour générer des vidéos explicatives percutantes.

Puis-je personnaliser les visuels et le branding de mes vidéos explicatives HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes et une large sélection de modèles de vidéos pour garantir que vos vidéos explicatives s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement personnaliser les visuels, ajouter des graphiques riches et incorporer des éléments musicaux pour créer des vidéos promotionnelles uniques.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos explicatives pour des audiences diverses ?

HeyGen propose une bibliothèque d'acteurs diversifiée et offre la génération de voix off dans plus de 50 langues, accompagnée de sous-titres automatiques. Cela garantit que vos vidéos explicatives AI peuvent atteindre et engager efficacement un public mondial ou multilingue avec un contenu personnalisé.

