Générateur de Vidéos d'Instructions IA : Vidéos Tutoriels Sans Effort

Améliorez l'intégration des employés avec des instructions vidéo personnalisées. Générez des avatars IA réalistes pour guider les nouvelles recrues à travers les étapes essentielles sans effort.

Imaginez une vidéo vibrante de 30 secondes générée par l'IA, conçue pour les propriétaires de petites entreprises, présentant un conseil marketing rapide. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec un avatar IA engageant expliquant le concept avec une voix off amicale et dynamique. Cette vidéo exploitera la puissante capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer une idée simple en contenu captivant pour les réseaux sociaux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instructions IA concise de 60 secondes pour les équipes de formation et développement, introduisant une nouvelle fonctionnalité logicielle aux employés. Le style visuel et audio doit être professionnel, clair et facile à suivre, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour une présentation structurée et une génération de voix off calme et autoritaire. Les sous-titres seront également cruciaux pour l'accessibilité, démontrant comment un générateur de vidéos d'instructions IA peut rationaliser les communications internes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes générée par l'IA pour les marketeurs digitaux promouvant une nouvelle fonctionnalité produit. Le style visuel doit être rapide et axé sur la conversion, intégrant des séquences professionnelles de la bibliothèque de médias/soutien de stock avec un avatar IA confiant délivrant les avantages clés. Assurez-vous que le ton persuasif de la voix off est complété par une utilisation stratégique du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour optimiser les placements publicitaires variés.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vitrine engageante de 50 secondes d'un générateur de vidéos IA pour les créateurs de contenu ciblant les YouTube Shorts. Le style visuel doit être tendance et visuellement riche, incorporant du texte animé et des couleurs vives, avec une voix off jeune et énergique. Ce prompt met en avant la simplicité d'un générateur de texte en vidéo, permettant aux créateurs de produire rapidement du contenu captivant en exploitant les avatars IA de HeyGen et les modèles et scènes disponibles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Instructions IA

Transformez sans effort vos instructions en guides vidéo engageants avec l'IA. Créez un contenu instructif clair, concis et professionnel en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre texte d'instruction dans la plateforme. Notre capacité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script traitera votre entrée, posant les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Personnalisez votre vidéo en choisissant un avatar IA pour présenter vos instructions. Cela ajoute une touche humaine et rend votre contenu plus engageant pour les spectateurs.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et des Médias
Améliorez la clarté et l'accessibilité en incorporant des sous-titres. Vous pouvez également enrichir votre vidéo avec des visuels de soutien provenant de la bibliothèque de médias.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois satisfait, utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour générer votre vidéo d'instruction finale en haute résolution, prête à être distribuée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Intégration des Employés

.

Améliorez l'engagement du personnel et la rétention des connaissances pour l'intégration et la formation continue des employés avec des vidéos d'instruction dynamiques et personnalisées générées par l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos générées par l'IA ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos générées par l'IA engageantes et professionnelles. Notre plateforme transforme le texte en vidéo, vous permettant de produire rapidement un contenu époustouflant pour divers besoins, des réseaux sociaux aux vidéos de formation.

Puis-je personnaliser les avatars IA pour un contenu vidéo unique ?

Absolument ! HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars IA que vous pouvez personnaliser pour correspondre à votre marque ou message. Ce contrôle créatif garantit que vos présentateurs transmettent votre message de manière efficace et unique.

Quels sont les ressources créatives que HeyGen offre pour les projets vidéo ?

HeyGen fournit une riche bibliothèque de modèles et de scènes pour lancer votre production vidéo. Ces options préconçues permettent une création rapide de contenu de qualité professionnelle, vous aidant à concevoir facilement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux ou des modules de formation.

Comment HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos IA ?

L'éditeur vidéo IA robuste de HeyGen inclut des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque. Cela garantit que chaque vidéo générée par l'IA s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque sur toutes les plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo