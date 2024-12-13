Déverrouillez l'apprentissage avec un générateur de vidéos pédagogiques AI

Transformez sans effort vos scripts en vidéos de formation engageantes, économisant temps et ressources grâce à nos puissantes capacités de text-to-video.

Imaginez créer une publicité dynamique de 45 secondes pour les réseaux sociaux qui captive vraiment. Pour les équipes de marketing de contenu cherchant à se connecter avec leur audience, utilisez le Text-to-video de HeyGen à partir d'un script pour donner vie à vos concepts avec des avatars AI époustouflants, le tout présenté avec une bande sonore pop moderne et énergique pour un engagement maximal.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Vous avez du mal à produire du contenu vidéo professionnel de manière efficace ? Cette vidéo explicative de 60 secondes cible les propriétaires de petites entreprises, offrant une solution claire et professionnelle. Profitez de nos Modèles & scènes faciles à utiliser pour une création vidéo rapide, enrichie par une génération de Voix off nette pour articuler clairement votre message, accompagnée d'un jingle d'entreprise apaisant.
Exemple de Prompt 2
Éducateurs et formateurs, délivrez des leçons percutantes avec une vidéo pédagogique de 30 secondes conçue pour la clarté et la rétention. Réalisez des vidéos de qualité studio en incorporant des visuels riches de notre bibliothèque de médias/stock, garantissant que chaque détail est clair. Améliorez l'accessibilité avec des Sous-titres/captions automatiques, le tout livré avec une mélodie éducative encourageante et optimiste.
Exemple de Prompt 3
Déverrouillez l'avenir de la création de contenu avec une vitrine technologique révolutionnaire de 15 secondes ! Cette incitation dynamique, parfaite pour les passionnés de technologie, démontre à quelle vitesse vous pouvez transformer des concepts en visuels en utilisant nos avatars AI innovants. Projetez une esthétique visuelle élégante et futuriste associée à une musique électronique vibrante, et adaptez facilement vos créations pour n'importe quelle plateforme avec le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos pédagogiques AI

Créez sans effort des vidéos pédagogiques engageantes et de haute qualité en quelques minutes, rationalisant votre production de contenu avec l'efficacité de l'AI.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par coller ou taper votre contenu pédagogique directement dans l'éditeur. Notre plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique, en exploitant la puissance de la technologie "text-to-video".
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour servir de présentateur à l'écran. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement à votre marque et à votre message.
3
Step 3
Ajoutez des éléments visuels
Utilisez des "modèles" et des scènes préconçus pour enrichir l'attrait visuel de votre vidéo. Incorporez de la musique de fond, des images et des éléments de marque pour un aspect soigné.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
D'un simple clic, générez vos "vidéos de qualité studio". Téléchargez dans divers ratios d'aspect ou partagez directement, prêtes pour toute plateforme d'apprentissage ou réseau social.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever l'efficacité de la formation

.

Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes de formation en utilisant des vidéos dynamiques générées par AI avec des présentateurs et des voix off.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen favorise-t-il la création vidéo créative ?

HeyGen révolutionne la création vidéo en transformant le texte en vidéos de qualité studio avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, offrant des outils puissants pour que les équipes créatives produisent du contenu engageant efficacement.

Quels types de vidéos HeyGen peut-il générer ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI polyvalent, capable de produire un contenu diversifié allant des vidéos de formation engageantes et des publications sur les réseaux sociaux à des vidéos pédagogiques complètes, en tirant parti de sa vaste bibliothèque de modèles.

Puis-je personnaliser l'image de marque dans les vidéos créées par HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo d'entreprise et des palettes de couleurs spécifiques. Cela garantit que chaque vidéo, enrichie de Sous-titres automatiques, s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Pourquoi choisir HeyGen pour une production vidéo simplifiée ?

HeyGen offre une plateforme facile à utiliser qui réduit considérablement le temps et le coût de création vidéo. Sa fonctionnalité intuitive de text-to-video avec avatars AI et voix off permet à quiconque de générer efficacement des vidéos professionnelles avec des présentateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo