Créez une vidéo explicative technique d'une minute à destination des développeurs et CTOs, détaillant comment votre générateur de vérification d'identité AI s'intègre parfaitement dans les systèmes existants via des API et SDK robustes. Le style visuel doit être épuré et schématique, mettant en avant des extraits de code et des flux de données, accompagnés d'une voix off précise et informative. Utilisez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script et la génération de voix off pour articuler clairement les avantages techniques et la facilité d'intégration.

Générer une Vidéo