Générateur de Vidéos Hype AI : Créez du Buzz Instantanément

Transformez votre lancement de produit avec des vidéos de promotion marketing qui créent du buzz, en tirant parti des animations textuelles dynamiques et de la génération de voix off professionnelles.

Créez une démonstration technique d'une minute pour les innovateurs technologiques et les développeurs, montrant comment un générateur de vidéos AI peut simplifier les explications de projets complexes. Le style visuel doit être futuriste et net, avec des voix synthétiques AI énergiques, mettant en avant le processus fluide de transformation d'un script en une vidéo dynamique grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de promotion marketing percutante de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les propriétaires de petites entreprises cherchant à créer du buzz pour un nouveau produit. Utilisez un style visuel dynamique, engageant et moderne avec une musique entraînante et des voix off professionnelles ressemblant à des voix humaines. Cette vidéo doit souligner la création rapide en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour produire facilement des vidéos de promotion marketing époustouflantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs en ligne, démontrant la facilité d'améliorer l'accessibilité pour leur audience. La vidéo doit adopter un style visuel informatif, clair et de type tutoriel avec une narration claire et des superpositions de texte à l'écran. Concentrez-vous sur la façon dont la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen peut générer automatiquement des sous-titres précis, rendant la création de contenu plus efficace.
Exemple de Prompt 3
Développez un reel vibrant de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux et les spécialistes du marketing digital désireux de créer du buzz et d'élargir leur portée. Le style visuel et audio doit être rapide, attrayant et partageable, incorporant de la musique tendance et une voix off percutante. Illustrez comment la capacité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen permet une adaptation rapide sur différentes plateformes de réseaux sociaux, facilitant l'exportation et le partage d'animations textuelles dynamiques.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Hype AI

Créez facilement des vidéos hype époustouflantes et engageantes avec l'assistance AI, depuis la sélection de modèles jusqu'au partage de vos créations percutantes sur les réseaux sociaux.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ Créatif
Commencez à créer votre "vidéo hype" percutante en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée de "modèles" professionnels ou commencez avec une toile vierge pour réaliser pleinement votre vision unique.
2
Step 2
Ajoutez des Améliorations AI Engagantes
Insufflez à votre vidéo une narration dynamique en générant des "voix AI" réalistes directement à partir de votre script, garantissant que votre message captive votre audience.
3
Step 3
Affinez et Optimisez Vos Visuels
Améliorez la portée de votre vidéo en appliquant des "sous-titres automatiques" pour l'accessibilité, et utilisez des outils intégrés pour perfectionner vos clips et votre image de marque avant la finalisation.
4
Step 4
Exportez et Amplifiez Votre Message
Une fois peaufinée, "exportez et partagez" facilement votre vidéo complétée dans divers ratios d'aspect, prête pour un impact maximal sur toutes les plateformes "de réseaux sociaux".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès Client

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos AI dynamiques, renforçant la confiance et la crédibilité tout en générant un buzz positif autour de vos offres.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos hype AI ?

HeyGen rend la création de vidéos hype AI simple grâce à ses puissantes fonctionnalités AI et sa fonction de glisser-déposer conviviale. Cela permet aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos de promotion marketing dynamiques efficacement, sans avoir besoin d'outils de montage vidéo complexes.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la production vidéo ?

HeyGen propose des capacités AI robustes, y compris des voix AI réalistes pour la génération de voix off et des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités techniques garantissent que votre contenu vidéo hype est accessible, engageant et professionnel pour tout public.

Puis-je utiliser des modèles pour générer rapidement des vidéos hype avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre une sélection diversifiée de modèles professionnels, vous permettant de créer rapidement du buzz et de produire des vidéos hype convaincantes pour les lancements de produits ou les réseaux sociaux. Ces modèles simplifient l'ensemble du processus de création de vidéos hype.

Comment HeyGen peut-il m'aider à partager mes vidéos hype AI sur différentes plateformes ?

HeyGen propose des options de redimensionnement et d'exportation polyvalentes, rendant simple l'exportation et le partage de vos créations vidéo hype AI de manière fluide. Cela garantit que votre contenu est optimisé pour les réseaux sociaux et divers autres canaux de distribution.

