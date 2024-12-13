Générateur de Vidéos RH AI : Transformez la Communication avec les Employés

Automatisez l'intégration et la formation avec des avatars AI pour des vidéos de communication interne dynamiques.

Produisez une vidéo d'intégration de 90 secondes pour les nouveaux employés de l'entreprise, mettant en scène un avatar AI amical qui les guide à travers les politiques essentielles de l'entreprise avec un style visuel et audio professionnel mais accueillant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une introduction personnalisée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de recrutement dynamique de 45 secondes ciblant les candidats potentiels, mettant en avant la culture d'entreprise et les postes ouverts avec des visuels inspirants et une voix off confiante, en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen pour des annonces d'emploi engageantes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de communication interne d'une minute pour les employés existants, annonçant une mise à jour de la politique RH avec un ton concis et informatif, incorporant des graphiques clairs et une livraison audio précise, grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour un message précis.
Exemple de Prompt 3
Concevez un module de formation vidéo de 2 minutes destiné aux employés pour le développement des compétences, employant un style visuel éducatif et structuré avec des instructions étape par étape et une voix autoritaire mais utile, amélioré par les capacités de génération de voix off de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos RH AI

Révolutionnez vos communications RH avec l'AI. Créez rapidement des vidéos professionnelles d'intégration, de formation et de recrutement en utilisant l'automatisation intelligente.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de modèles personnalisables conçus pour les RH, ou commencez avec une scène vierge pour un contrôle créatif total.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Script
Choisissez un avatar AI pour présenter votre contenu. Ensuite, collez votre script textuel, et l'AI générera une voix off réaliste avec synchronisation labiale.
3
Step 3
Améliorez Votre Vidéo
Ajoutez les éléments de marque de votre entreprise comme les logos et les couleurs, et intégrez de la musique de fond ou des médias de stock de la bibliothèque pour affiner vos vidéos RH.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Téléchargez et partagez facilement vos vidéos de communication interne dynamiques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Recrutement Engagantes

Générez des vidéos de recrutement captivantes et des annonces d'emploi avec l'AI, attirant les meilleurs talents et enrichissant votre processus de recrutement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos RH en utilisant l'AI ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos RH AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec facilité. Il utilise des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité pour automatiser la production de contenus RH essentiels pour l'intégration, la formation et le recrutement, simplifiant considérablement les processus.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI et le contenu vidéo dans HeyGen ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour votre contenu vidéo et vos avatars AI. Les utilisateurs peuvent utiliser des outils d'édition robustes pour adapter les visuels, les arrière-plans et les éléments de marque, garantissant que les vidéos RH s'alignent parfaitement avec l'identité et le message de l'entreprise.

HeyGen peut-il créer des vidéos avec des voix off et une synchronisation labiale dans plusieurs langues ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération d'audio synchronisé avec une synchronisation labiale réaliste pour les avatars AI dans plus de 175 langues. Cette capacité technique permet un engagement et une formation efficaces des employés à l'échelle mondiale, sans traduction manuelle ni réenregistrement.

Quels formats de fichiers vidéo puis-je télécharger pour les vidéos créées avec HeyGen ?

Les vidéos produites avec HeyGen peuvent être facilement téléchargées dans des formats de fichiers vidéo standard, principalement MP4, assurant une large compatibilité sur les plateformes. Cela permet un partage et une intégration sans faille dans divers systèmes de communication interne, systèmes de gestion de l'apprentissage ou réseaux sociaux.

