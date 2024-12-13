Générateur de Vidéos RH AI : Transformez la Communication avec les Employés
Automatisez l'intégration et la formation avec des avatars AI pour des vidéos de communication interne dynamiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de recrutement dynamique de 45 secondes ciblant les candidats potentiels, mettant en avant la culture d'entreprise et les postes ouverts avec des visuels inspirants et une voix off confiante, en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen pour des annonces d'emploi engageantes.
Créez une vidéo de communication interne d'une minute pour les employés existants, annonçant une mise à jour de la politique RH avec un ton concis et informatif, incorporant des graphiques clairs et une livraison audio précise, grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour un message précis.
Concevez un module de formation vidéo de 2 minutes destiné aux employés pour le développement des compétences, employant un style visuel éducatif et structuré avec des instructions étape par étape et une voix autoritaire mais utile, amélioré par les capacités de génération de voix off de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention en Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation d'entreprise dynamiques, améliorant considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Développez des Cours Complets pour les Employés.
Produisez rapidement du contenu éducatif diversifié et des vidéos d'intégration, en élargissant vos initiatives d'apprentissage RH à l'échelle mondiale avec facilité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos RH en utilisant l'AI ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos RH AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec facilité. Il utilise des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité pour automatiser la production de contenus RH essentiels pour l'intégration, la formation et le recrutement, simplifiant considérablement les processus.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI et le contenu vidéo dans HeyGen ?
HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour votre contenu vidéo et vos avatars AI. Les utilisateurs peuvent utiliser des outils d'édition robustes pour adapter les visuels, les arrière-plans et les éléments de marque, garantissant que les vidéos RH s'alignent parfaitement avec l'identité et le message de l'entreprise.
HeyGen peut-il créer des vidéos avec des voix off et une synchronisation labiale dans plusieurs langues ?
Oui, HeyGen prend en charge la génération d'audio synchronisé avec une synchronisation labiale réaliste pour les avatars AI dans plus de 175 langues. Cette capacité technique permet un engagement et une formation efficaces des employés à l'échelle mondiale, sans traduction manuelle ni réenregistrement.
Quels formats de fichiers vidéo puis-je télécharger pour les vidéos créées avec HeyGen ?
Les vidéos produites avec HeyGen peuvent être facilement téléchargées dans des formats de fichiers vidéo standard, principalement MP4, assurant une large compatibilité sur les plateformes. Cela permet un partage et une intégration sans faille dans divers systèmes de communication interne, systèmes de gestion de l'apprentissage ou réseaux sociaux.