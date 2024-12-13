Créateur de vidéos d'annonce RH AI : Communications RH sans effort
Boostez l'engagement des employés et délivrez instantanément des annonces RH claires et percutantes avec des avatars AI réalistes.
Développez une vidéo d'annonce de célébration de 30 secondes destinée aux chefs d'équipe et aux employés, reconnaissant la performance exceptionnelle de l'équipe au dernier trimestre. Le style visuel doit être chaleureux et inspirant, incorporant des visuels dynamiques de stock et une musique de fond entraînante de la bibliothèque de médias/soutien de stock. Cette vidéo doit favoriser l'engagement des employés en mettant en avant les réalisations et peut utiliser des modèles personnalisables pour un aspect soigné.
Produisez une vidéo de mise à jour dynamique de 60 secondes pour les employés, en particulier ceux travaillant à distance, détaillant les événements à venir de l'entreprise et les rappels de politiques importantes. Le style visuel doit être clair et informatif, avec des sous-titres clairs pour l'accessibilité et une voix off professionnelle générée par la génération de voix off de HeyGen. Cela en fait un créateur de vidéos AI efficace pour une large distribution interne, garantissant que tout le monde reste informé.
Créez une vidéo de bienvenue d'intégration de 40 secondes spécifiquement pour les nouvelles recrues, les introduisant aux valeurs clés de l'entreprise et aux premières étapes. Le style visuel doit être amical et encourageant, utilisant une approche de Créateur de Vidéos d'Employés Automatisé avec des modèles et des scènes préconçus. Cette vidéo, produite avec les capacités de HeyGen, sert de partie cruciale des vidéos d'intégration et de formation, faisant en sorte que les nouveaux employés se sentent intégrés dès le premier jour.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés.
Augmentez l'engagement et la rétention pour toutes les vidéos de formation et d'intégration des employés en utilisant l'AI.
Délivrez des Communications Internes Percutantes.
Créez des vidéos d'annonce RH inspirantes et informatives qui captivent et engagent les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il aux équipes créatives de produire des vidéos d'annonce engageantes ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui propose des modèles personnalisables, permettant aux équipes créatives de générer rapidement des vidéos d'annonce professionnelles. Vous pouvez transformer votre script en une vidéo soignée avec des avatars AI, rationalisant considérablement votre processus de création de vidéos pour une communication percutante.
Quels avantages HeyGen offre-t-il pour créer du contenu de Créateur de Vidéos d'Employés Automatisé ?
HeyGen excelle en tant que Créateur de Vidéos d'Employés Automatisé, permettant aux équipes RH et de communication interne de créer des vidéos d'annonce RH AI convaincantes. En utilisant des avatars AI réalistes et la conversion de texte en vidéo, HeyGen booste l'engagement des employés avec des messages personnalisés et cohérents.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos AI exceptionnel pour la conversion de texte en vidéo ?
HeyGen se distingue en tant que créateur de vidéos AI en offrant une conversion robuste de texte en vidéo, vous permettant de transformer facilement n'importe quel script en vidéos AI engageantes. Sa génération avancée de voix off assure un audio de haute qualité, rendant le processus de création de vidéos fluide et efficace.
HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos de formation et de recrutement diversifiées pour le storytelling de marque ?
Absolument. HeyGen fournit des outils pour créer des vidéos pour diverses applications, y compris des vidéos d'intégration et de formation complètes, ainsi que des vidéos de recrutement efficaces. Avec des contrôles de branding et des modèles personnalisables, HeyGen vous aide à délivrer un storytelling de marque cohérent dans toutes vos communications internes.