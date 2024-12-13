Générateur de vidéos d'annonces RH AI : Rationalisez les communications internes
Transformez les communications internes et stimulez l'engagement des employés en utilisant des avatars AI dynamiques pour toutes vos annonces RH.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une mise à jour de communication interne de 45 secondes de la part des équipes RH et opérations du personnel concernant une nouvelle politique de l'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et clair en utilisant des modèles et des scènes préconçus, garantissant que le message soit accessible à tous les employés avec des sous-titres.
Produisez une vidéo de 60 secondes pour les responsables de département, transformant une annonce RH banale sur les initiatives de formation à venir en une vidéo engageante. Le style visuel doit être motivant et légèrement inspirant, en utilisant la génération de voix off et des médias de soutien de la bibliothèque de stock pour rendre le contenu percutant.
Concevez une vitrine de créateur de vidéo AI de 30 secondes pour les employés à distance, démontrant la facilité de création de mises à jour courtes et percutantes. Le style visuel doit être épuré et accessible, garantissant une visualisation optimale sur divers appareils avec redimensionnement et exportation des formats, favorisant un meilleur engagement des employés à distance.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'intégration et la formation avec des vidéos générées par AI.
Offrez des expériences d'intégration et des cours de formation cohérents et complets en utilisant la vidéo AI pour tous les nouveaux employés.
Améliorez la formation et le développement des employés.
Augmentez l'engagement et la rétention des connaissances dans les programmes de formation des employés en utilisant un contenu vidéo dynamique alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les communications internes pour les équipes RH ?
HeyGen permet aux équipes RH et opérations du personnel de transformer les annonces routinières en vidéos engageantes, favorisant un meilleur engagement des employés. Notre générateur de vidéos d'annonces RH AI simplifie la création de communications internes captivantes rapidement et efficacement.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour diverses annonces ?
En tant que créateur de vidéos AI avancé, HeyGen vous permet de convertir facilement du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et une bibliothèque de modèles d'annonces professionnels. Vous pouvez également personnaliser les vidéos avec des contrôles de marque pour un aspect cohérent.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos d'intégration personnalisées ?
Absolument ! HeyGen est parfait pour créer des vidéos d'intégration personnalisées, améliorant l'expérience des nouveaux employés et renforçant l'engagement des employés dès le début. Ses capacités de conversion de texte en vidéo avec des avatars AI rendent la génération de vidéos RH personnalisées simple et évolutive.
HeyGen prend-il en charge des sorties vidéo flexibles et le branding pour un usage corporatif ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que votre identité d'entreprise soit cohérente dans toutes les vidéos RH. Vous pouvez également utiliser notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats pour livrer vos vidéos d'assistance AI dans n'importe quel format nécessaire pour diverses plateformes.