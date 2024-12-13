Générateur d'annonces RH par IA : Simplifiez vos communications
Rationalisez les approbations et les communications d'entreprise avec des modèles d'annonces, transformant les scripts en mises à jour textuelles et vidéo engageantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 90 secondes pour les intégrateurs de systèmes et les spécialistes de l'automatisation des flux de travail, illustrant les intégrations fluides offertes par un générateur d'annonces par IA. Le style visuel doit être moderne avec des éléments infographiques et des transitions dynamiques, associé à une voix off énergique et claire. Soulignez comment les modèles et scènes de HeyGen peuvent être personnalisés pour s'adapter à diverses architectures système et directives de marque.
Créez une vidéo de 2 minutes destinée aux développeurs IA et aux responsables des opérations RH mondiales, expliquant le modèle IA avancé qui alimente le générateur d'annonces RH et son support pour plus de 40 langues. Le style visuel doit être sophistiqué et futuriste, avec des représentations abstraites du traitement IA, accompagné d'une voix off calme et autoritaire. Présentez les avatars IA de HeyGen pour personnaliser les annonces multilingues pour des équipes mondiales diversifiées.
Concevez une vidéo de 45 secondes pour les ingénieurs logiciels et les spécialistes de la communication interne, démontrant l'efficacité de la génération et de la distribution instantanée des mises à jour d'entreprise. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, complété par une voix off amicale et concise. Mettez en avant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect de HeyGen pour souligner le déploiement facile sur diverses plateformes internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement dans la formation des employés.
Améliorez les annonces de changement de politique ou de nouveaux programmes de formation, assurant une meilleure rétention et compréhension des employés avec des vidéos IA engageantes.
Diffusez des annonces d'entreprise inspirantes.
Générez des vidéos motivantes pour la reconnaissance des employés, les jalons d'entreprise ou les campagnes internes pour favoriser une culture de travail positive.
Questions Fréquemment Posées
Comment fonctionne le générateur d'annonces par IA de HeyGen pour créer des mises à jour professionnelles ?
HeyGen utilise des modèles IA avancés, y compris la capacité de transformer du texte en vidéo à partir de scripts, pour transformer votre contenu écrit en annonces vidéo engageantes avec des avatars IA réalistes. Cela permet aux départements RH et à d'autres équipes de produire rapidement des annonces professionnelles pour des mises à jour internes, des changements de politique ou la reconnaissance de réalisations.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les communications d'entreprise ?
HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer ainsi que des outils de conception puissants alimentés par l'IA, permettant aux utilisateurs d'appliquer des contrôles de marque complets et d'utiliser divers modèles d'annonces. Cela garantit que chaque mise à jour d'entreprise ou vidéo de promotion d'événement s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
HeyGen peut-il rationaliser les flux de travail d'approbation pour les RH et les communications internes ?
Oui, HeyGen est conçu pour améliorer l'efficacité de la communication au sein des organisations en soutenant la collecte de données structurées pour les annonces et en offrant des capacités pour des flux de travail d'approbation à plusieurs étapes. Cela aide les départements RH à gérer plus efficacement les mises à jour internes et les lancements de produits, améliorant ainsi la précision des messages.
Comment puis-je partager ou intégrer des annonces générées par IA de HeyGen ?
HeyGen vous permet de télécharger ou de partager instantanément vos annonces générées par IA, avec des options de redimensionnement des rapports d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes. Cela facilite les intégrations fluides avec vos processus de communication interne existants, que ce soit pour l'email, l'intranet ou d'autres canaux pour renforcer l'engagement des employés.