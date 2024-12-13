Générateur d'annonces RH par IA : Simplifiez vos communications

Rationalisez les approbations et les communications d'entreprise avec des modèles d'annonces, transformant les scripts en mises à jour textuelles et vidéo engageantes.

Produisez une vidéo d'une minute ciblant les responsables informatiques et les chefs techniques en RH, montrant comment un générateur d'annonces RH par IA simplifie les communications complexes. Le style visuel doit être épuré et axé sur les données, utilisant des graphiques animés et des flux de processus, accompagné d'une voix off professionnelle et informative. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour démontrer la génération rapide de contenu à partir de spécifications techniques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes pour les intégrateurs de systèmes et les spécialistes de l'automatisation des flux de travail, illustrant les intégrations fluides offertes par un générateur d'annonces par IA. Le style visuel doit être moderne avec des éléments infographiques et des transitions dynamiques, associé à une voix off énergique et claire. Soulignez comment les modèles et scènes de HeyGen peuvent être personnalisés pour s'adapter à diverses architectures système et directives de marque.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de 2 minutes destinée aux développeurs IA et aux responsables des opérations RH mondiales, expliquant le modèle IA avancé qui alimente le générateur d'annonces RH et son support pour plus de 40 langues. Le style visuel doit être sophistiqué et futuriste, avec des représentations abstraites du traitement IA, accompagné d'une voix off calme et autoritaire. Présentez les avatars IA de HeyGen pour personnaliser les annonces multilingues pour des équipes mondiales diversifiées.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 45 secondes pour les ingénieurs logiciels et les spécialistes de la communication interne, démontrant l'efficacité de la génération et de la distribution instantanée des mises à jour d'entreprise. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, complété par une voix off amicale et concise. Mettez en avant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect de HeyGen pour souligner le déploiement facile sur diverses plateformes internes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur d'annonces RH par IA

Créez sans effort des annonces RH claires et professionnelles pour diverses communications d'entreprise, améliorant l'efficacité et l'engagement des employés grâce à l'assistance alimentée par l'IA.

1
Step 1
Créez votre annonce
Commencez par saisir les détails essentiels de vos mises à jour internes, tels que le type d'annonce, les informations clés et le public cible. Notre générateur d'annonces par IA traitera votre saisie.
2
Step 2
Personnalisez avec des modèles
Choisissez parmi une variété de modèles d'annonces préconçus adaptés aux changements de politique, aux mises à jour d'entreprise ou à la reconnaissance de réalisations. Personnalisez facilement le ton et le style pour correspondre à la voix de votre entreprise.
3
Step 3
Générez un contenu professionnel
Laissez l'IA créer un brouillon soigné de vos annonces professionnelles. Elle structure intelligemment votre message pour plus de clarté et d'impact, assurant une communication améliorée à travers votre organisation.
4
Step 4
Révisez et partagez
Révisez l'annonce générée, apportez les modifications finales, puis rationalisez facilement les approbations. Votre message final est prêt à être partagé à travers vos canaux de communication d'entreprise pour informer et engager les employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez l'intégration et les cours de conformité

Produisez rapidement des modules vidéo IA engageants pour l'intégration des nouveaux employés et la formation obligatoire en conformité, assurant un apprentissage cohérent et efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment fonctionne le générateur d'annonces par IA de HeyGen pour créer des mises à jour professionnelles ?

HeyGen utilise des modèles IA avancés, y compris la capacité de transformer du texte en vidéo à partir de scripts, pour transformer votre contenu écrit en annonces vidéo engageantes avec des avatars IA réalistes. Cela permet aux départements RH et à d'autres équipes de produire rapidement des annonces professionnelles pour des mises à jour internes, des changements de politique ou la reconnaissance de réalisations.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les communications d'entreprise ?

HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer ainsi que des outils de conception puissants alimentés par l'IA, permettant aux utilisateurs d'appliquer des contrôles de marque complets et d'utiliser divers modèles d'annonces. Cela garantit que chaque mise à jour d'entreprise ou vidéo de promotion d'événement s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il rationaliser les flux de travail d'approbation pour les RH et les communications internes ?

Oui, HeyGen est conçu pour améliorer l'efficacité de la communication au sein des organisations en soutenant la collecte de données structurées pour les annonces et en offrant des capacités pour des flux de travail d'approbation à plusieurs étapes. Cela aide les départements RH à gérer plus efficacement les mises à jour internes et les lancements de produits, améliorant ainsi la précision des messages.

Comment puis-je partager ou intégrer des annonces générées par IA de HeyGen ?

HeyGen vous permet de télécharger ou de partager instantanément vos annonces générées par IA, avec des options de redimensionnement des rapports d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes. Cela facilite les intégrations fluides avec vos processus de communication interne existants, que ce soit pour l'email, l'intranet ou d'autres canaux pour renforcer l'engagement des employés.

