Produisez une vidéo d'une minute ciblant les responsables informatiques et les chefs techniques en RH, montrant comment un générateur d'annonces RH par IA simplifie les communications complexes. Le style visuel doit être épuré et axé sur les données, utilisant des graphiques animés et des flux de processus, accompagné d'une voix off professionnelle et informative. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour démontrer la génération rapide de contenu à partir de spécifications techniques.

