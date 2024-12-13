Générateur de vidéos explicatives IA : Créez des tutoriels engageants rapidement

Créez instantanément des vidéos explicatives avec des explications claires et des visuels cinématographiques, propulsés par la génération avancée de voix off de HeyGen.

Créez une vidéo marketing vibrante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de créer du contenu vidéo engageant généré par l'IA. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec un avatar IA énergique expliquant un produit avec une voix off amicale générée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo inspirante de 45 secondes pour les créateurs de contenu en herbe, démontrant comment les modèles préfabriqués simplifient la création vidéo complexe. Utilisez des transitions dynamiques et un style visuel cinématographique, accompagné d'une bande sonore motivante et de sous-titres clairs pour guider les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes à destination des formateurs d'entreprise, illustrant la puissance des générateurs de texte en vidéo pour convertir des scripts en présentations soignées. L'esthétique visuelle doit être élégante et professionnelle, utilisant des visuels cinématographiques et une voix off confiante générée directement à partir de la capacité de texte en vidéo.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative vivante de 20 secondes pour les éducateurs, mettant en avant la facilité d'utilisation d'un générateur de vidéo explicative IA pour des explications rapides. Intégrez des autocollants et graphiques ludiques de la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour améliorer l'attrait visuel, associé à une voix off claire et enthousiaste.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos explicatives IA

Transformez vos instructions en vidéos explicatives engageantes en quelques minutes grâce à une IA puissante. Créez des visuels époustouflants et une narration professionnelle sans effort pour transmettre votre message.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par créer ou coller votre script de vidéo explicative. Notre plateforme utilise une IA avancée, y compris des capacités de texte en vidéo à partir de scripts, pour convertir instantanément vos invites textuelles en un brouillon vidéo de base, prêt pour une personnalisation ultérieure.
2
Step 2
Choisissez vos visuels
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour présenter votre contenu, ou choisissez un modèle préfabriqué pour planter le décor. Ces modèles préfabriqués offrent un départ rapide pour améliorer votre vidéo explicative avec des visuels et des scènes engageants.
3
Step 3
Ajoutez une narration et peaufinez
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off au son naturel. Assurez la clarté en ajoutant un audio synchronisé et des sous-titres automatiques, rendant votre vidéo explicative accessible à tous les spectateurs et offrant une finition professionnelle.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Finalisez votre vidéo explicative en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exportations pour répondre aux besoins de votre plateforme. Exportez votre contenu pédagogique sous forme de fichier MP4 haute résolution, prêt à être partagé facilement avec votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Produisez rapidement des vidéos explicatives captivantes et des clips courts pour les plateformes de réseaux sociaux, augmentant l'engagement et l'audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier mon processus de création vidéo ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos IA intuitif, vous permettant de transformer du texte en vidéo à partir de scripts en quelques minutes. Avec son éditeur vidéo IA robuste et ses modèles préfabriqués, vous pouvez rationaliser l'ensemble du flux de travail de création vidéo, rendant les tâches complexes simples.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour un contenu visuellement engageant ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire du contenu vidéo engageant généré par l'IA avec des fonctionnalités telles que des avatars IA réalistes et la possibilité d'incorporer des animations originales, des autocollants et des graphiques. Vous pouvez également personnaliser votre contenu avec des visuels cinématographiques et des contrôles de marque robustes.

HeyGen peut-il générer des voix réalistes et un audio synchronisé pour mes vidéos ?

Absolument. HeyGen inclut un générateur de voix IA avancé qui crée des voix off au son naturel, assurant un audio synchronisé tout au long de votre vidéo. Cette capacité est essentielle pour produire du contenu de haute qualité sans avoir besoin d'acteurs vocaux externes.

Comment HeyGen soutient-il la production de vidéos marketing professionnelles ?

HeyGen est un générateur de vidéos explicatives IA idéal pour les vidéos marketing, offrant une suite d'outils pour créer un contenu captivant. De la rédaction de scripts à l'exportation de fichiers MP4 haute résolution, HeyGen vous aide à développer rapidement des vidéos professionnelles qui captent l'attention du public.

