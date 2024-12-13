Générateur de Tutoriels AI : Créez des Guides Étape par Étape Facilement

Produisez rapidement des guides pratiques et des histoires visuelles captivantes avec notre générateur de tutoriels AI, en exploitant le texte-à-vidéo à partir de script pour une création fluide.

Imaginez une vidéo vibrante et rapide de 30 secondes pour les artistes numériques en herbe, accompagnée de musique électronique entraînante avec des superpositions de texte dynamiques, démontrant comment un générateur de tutoriels AI peut transformer des suggestions créatives en art AI époustouflant, en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour donner vie aux concepts instantanément.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo captivante de 45 secondes pour les créateurs de contenu, avec des transitions fluides et des effets visuels éthérés, complétés par une musique de fond calme et inspirante et une voix off professionnelle, montrant comment de simples suggestions de texte à image évoluent en vidéos engageantes générées par AI, enrichies par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative claire et moderne de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, avec des visuels nets et un ton amical et conversationnel soutenu par des sous-titres clairs, illustrant comment un générateur de tutoriels AI permet la création de vidéos explicatives professionnelles dans plusieurs styles artistiques, guidé par les divers modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo engageante et interactive de 30 secondes pour les éducateurs et formateurs, avec des couleurs vives et une narration enthousiaste avec des exemples à l'écran, mettant en avant comment un générateur de tutoriels AI peut aider à brainstormer de manière créative et produire des visuels captivants pour du contenu pédagogique, facilement optimisé pour toute plateforme grâce au redimensionnement et aux exports de format d'image de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Tutoriels AI

Créez facilement des vidéos tutoriels engageantes et étape par étape avec l'AI de HeyGen, transformant vos instructions en guides visuels clairs et professionnels pour les créateurs de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par écrire ou coller vos instructions détaillées dans l'éditeur de script. Notre plateforme utilise le texte-à-vidéo à partir de script pour convertir votre texte en dialogue parlé pour votre avatar AI, initiant votre processus de générateur de tutoriels AI.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour présenter votre guide. Ces présentateurs réalistes narreront vos instructions, ajoutant une touche personnelle à vos vidéos générées par AI.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo explicative en incorporant des médias pertinents de notre bibliothèque de stock. Appliquez le style unique de votre marque avec les contrôles de branding (logo, couleurs) pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Guide
Une fois votre vidéo tutorielle perfectionnée, exportez-la facilement dans le format d'image et la résolution souhaités. Partagez votre guide professionnel avec votre audience, en donnant aux autres créateurs de contenu des instructions claires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Expériences de Formation et d'Apprentissage

Augmentez l'engagement et la rétention des connaissances pour tout programme de formation "comment faire" en utilisant des vidéos dynamiques générées par AI qui captivent et éduquent vos apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il les créateurs de contenu à produire des vidéos générées par AI ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire sans effort des vidéos de haute qualité générées par AI à partir de texte. Les utilisateurs peuvent exploiter les avatars AI et les fonctionnalités de texte-à-vidéo pour transformer des scripts en visuels captivants, simplifiant ainsi le processus de production vidéo pour divers besoins.

HeyGen peut-il générer des vidéos explicatives avec des personnages cohérents ?

Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos explicatives professionnelles avec des personnages cohérents. Cette capacité assure la reconnaissance de la marque et une narration cohérente tout au long de vos histoires visuelles, rendant les idées complexes faciles à comprendre.

Quelle variété d'histoires visuelles peut-on créer avec l'AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, les utilisateurs peuvent créer diverses histoires visuelles, allant des générateurs de tutoriels éducatifs AI à du contenu marketing engageant. La plateforme prend en charge divers modèles et outils pour donner vie à votre vision créative sous forme de vidéos captivantes générées par AI.

HeyGen propose-t-il des options pour plusieurs styles artistiques dans la création vidéo ?

HeyGen offre une gamme de modèles et d'options de personnalisation pour soutenir plusieurs styles artistiques dans votre création vidéo. Cela permet aux créateurs de contenu d'adapter l'esthétique de leurs vidéos générées par AI pour correspondre parfaitement à leur marque ou au ton visuel souhaité.

