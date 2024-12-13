Générateur d'Intros Hôtelières AI pour des Vidéos d'Hospitalité Engagantes

Créez facilement des vidéos d'introduction captivantes pour votre hôtel, propulsées par les Modèles & scènes intuitifs de HeyGen.

Imaginez une vidéo captivante de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petits hôtels, visant à mettre en valeur l'élégance et le charme unique de leur établissement. Le style visuel doit être moderne et luxueux, utilisant des transitions fluides et une musique de fond douce et invitante pour souligner les équipements clés, tout en démontrant comment les Modèles & scènes de HeyGen peuvent lancer facilement des vidéos d'introduction d'hôtel époustouflantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les petites startups hôtelières et les chambres d'hôtes indépendantes, en mettant l'accent sur leurs points de vente uniques et leur hospitalité chaleureuse. Le style visuel et audio doit être lumineux, joyeux et engageant, avec une musique entraînante et une narration claire pour guider les spectateurs à travers une visite virtuelle, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message de bienvenue personnalisé.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les équipes marketing des chaînes hôtelières, en mettant l'accent sur la cohérence de la marque et la gamme de services offerts dans plusieurs emplacements. Cette vidéo haute résolution doit présenter une esthétique visuelle élégante avec une partition musicale sophistiquée, utilisant éventuellement un avatar AI généré par HeyGen pour introduire différents aspects de l'hôtel, montrant la puissance des capacités AI dans la création de contenu vidéo.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo aspirationnelle de 30 secondes ciblant les gestionnaires de complexes de luxe, conçue pour évoquer un sentiment d'exclusivité et d'expérience premium. Le style visuel doit être cinématographique, présentant des vues expansives et des équipements somptueux avec une musique de fond orchestrale, utilisant efficacement le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels à couper le souffle qui élèvent leurs outils de marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur d'intros hôtelières AI

Transformez la présence en ligne de votre hôtel avec des vidéos d'introduction captivantes générées par AI, conçues pour présenter votre propriété de manière professionnelle et efficace.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée de "Modèles & scènes" ou partez d'une toile vierge pour construire votre vidéo d'introduction hôtelière unique avec notre générateur de vidéos AI.
2
Step 2
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Téléchargez le logo distinct de votre hôtel, définissez vos couleurs spécifiques à la marque, et intégrez d'autres éléments visuels en utilisant les "Contrôles de branding" de HeyGen pour maintenir la cohérence.
3
Step 3
Générez une Voix Off AI
Exploitez la puissante "Génération de voix off" de HeyGen pour convertir votre script en un discours naturel, assurant une expérience audio professionnelle et engageante pour votre audience.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'introduction hôtelière captivante. Utilisez le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour télécharger votre vidéo haute résolution, parfaitement formatée pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Expériences des Invités

.

Développez des vidéos AI engageantes pour présenter des témoignages positifs d'invités, renforçant la confiance et mettant en valeur les équipements uniques de l'hôtel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos d'introduction d'hôtel ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux entreprises hôtelières de créer des vidéos d'introduction d'hôtel véritablement captivantes. Utilisez les avatars AI de HeyGen, les capacités de texte-à-vidéo et les modèles étendus pour produire un contenu vidéo professionnel et engageant. Vous pouvez également ajouter des transitions dynamiques et des visuels haute résolution.

Quels outils de branding HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo hôtelier ?

HeyGen fournit des outils de branding robustes pour s'assurer que vos vidéos hôtelières s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, vos couleurs de marque, et choisir parmi une riche bibliothèque de médias pour créer un contenu vidéo distinctif et haute résolution. Cela garantit que chaque vidéo hôtelière renforce l'attrait unique de votre marque.

HeyGen peut-il créer des visites vidéo AI engageantes pour l'hospitalité ?

Oui, HeyGen est un excellent générateur de vidéos AI pour créer des visites vidéo AI engageantes spécifiquement conçues pour le secteur de l'hospitalité. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo et la génération de voix off pour mettre en valeur les équipements, créant un contenu vidéo social attrayant qui attire les invités.

HeyGen propose-t-il une interface conviviale pour générer des intros hôtelières ?

Absolument, HeyGen dispose d'une interface très conviviale, rendant simple pour quiconque d'utiliser notre générateur d'intros hôtelières AI. Son design intuitif, combiné avec des modèles prêts à l'emploi et une conversion facile de texte-à-vidéo, simplifie l'ensemble du processus de création de contenu vidéo pour des intros hôtelières époustouflantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo