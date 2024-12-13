Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes destinée aux professionnels de l'immobilier, démontrant comment un générateur de listes de maisons par IA peut considérablement faire gagner du temps dans leurs tâches quotidiennes. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant du texte animé et des visuels de propriétés soignés, accompagnés d'une bande sonore professionnelle et entraînante. Cette vidéo mettra en avant la capacité de HeyGen à "Transformer le texte en vidéo à partir d'un script" pour convertir sans effort les détails des annonces en contenu captivant.

Générer une Vidéo