Générateur de Tutoriels Guidés par l'IA : Créez des Guides Pratiques Rapidement

Automatisez les instructions étape par étape et la documentation vidéo, en générant du contenu professionnel avec des avatars IA.

Imaginez transformer vos instructions complexes en contenu facile à comprendre. Cette vidéo de 45 secondes, destinée aux propriétaires de petites entreprises, présentera des visuels lumineux et dynamiques avec une voix off amicale d'IA, illustrant comment la génération de voix off de HeyGen peut répondre à vos besoins de générateur de tutoriels guidés par l'IA, rendant la création de générateurs de guides pratiques engageants sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les formateurs d'entreprise et les départements RH, découvrez la puissance de la documentation vidéo générée par l'IA. Cette vidéo de 60 secondes utilise des visuels professionnels et épurés et un avatar d'IA calme et autoritaire pour montrer comment les avatars d'IA de HeyGen peuvent simplifier la création de guides détaillés étape par étape pour n'importe quel processus.
Exemple de Prompt 2
Rationalisez les processus de votre équipe avec une facilité inégalée. Ce prompt de 30 secondes, conçu pour les chefs d'équipe et les chefs de projet, utilise des visuels dynamiques et engageants avec une musique de fond entraînante, et les sous-titres/captions de HeyGen pour démontrer à quel point vous pouvez créer efficacement des SOP clairs et des documents de formation essentiels.
Exemple de Prompt 3
Les startups technologiques et les chefs de produit peuvent rapidement convertir les connaissances existantes en documentation visuelle convaincante. Cette vidéo de 40 secondes, avec des visuels modernes et minimalistes et une narration enthousiaste, met en avant comment la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script de HeyGen révolutionne la création de documents d'intégration précis et de documentation vidéo générale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Tutoriels Guidés par l'IA

Rationalisez la création de guides et de documentations complets et faciles à suivre avec une automatisation intelligente, garantissant une communication claire et un transfert de connaissances efficace.

1
Step 1
Enregistrez Votre Processus
Utilisez la capture d'écran et vidéo pour documenter votre flux de travail. Notre système intelligent identifie automatiquement les actions clés, posant les bases de votre tutoriel.
2
Step 2
Générez des Instructions Étape par Étape
Exploitez notre plateforme d'IA générative pour transformer automatiquement vos actions capturées en instructions claires et concises étape par étape, complètes avec des titres générés automatiquement.
3
Step 3
Personnalisez Votre Guide
Personnalisez votre tutoriel en intégrant des fonctionnalités comme la voix off générée par l'IA. Affinez les descriptions, ajoutez des visuels et appliquez votre marque pour une clarté optimale.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Diffusez largement votre tutoriel complet. Exportez facilement votre contenu vers des formats tels que PDF, HTML ou Markdown, ou partagez-le sous forme de documentation vidéo professionnelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez Visuellement des Sujets Complexes

.

Exploitez l'IA pour simplifier des concepts complexes en tutoriels vidéo clairs et étape par étape, rendant l'information complexe compréhensible pour tout apprenant.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de documentation vidéo générée par l'IA ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement de la documentation vidéo générée par l'IA, transformant des processus complexes en guides faciles à suivre. Exploitez les avatars IA et les capacités de texte à vidéo pour créer des guides pratiques et des SOP engageants avec un contrôle créatif inégalé.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes tutoriels vidéo HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser vos vidéos tutoriels avec des logos, des couleurs de marque et des modèles. Cela garantit que votre documentation vidéo générée par l'IA maintient une apparence cohérente et professionnelle, améliorant vos efforts de documentation claire.

Quels types de contenu créatif HeyGen peut-il générer pour la formation et l'intégration ?

HeyGen est un générateur de tutoriels guidés par l'IA exceptionnel pour divers besoins de contenu créatif, y compris les documents d'intégration, le matériel de formation et les bibliothèques de vidéos tutoriels. Il vous aide à créer des leçons en format réduit, des guides d'étude IA, et même des flashcards avec des voix off générées par l'IA pour simplifier l'apprentissage.

À quelle vitesse puis-je produire des guides vidéo de haute qualité avec l'IA de HeyGen ?

Avec la plateforme d'IA générative de HeyGen, vous pouvez rapidement produire de la documentation vidéo de haute qualité à partir d'un script, complète avec des voix off générées par l'IA et des sous-titres. Ce processus efficace permet une création rapide de guides étape par étape et de documentation claire sans compétences étendues en montage vidéo.

