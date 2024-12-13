Créateur de Vidéos d'Annonces Gouvernementales AI : Améliorez la Sensibilisation du Public

Créez des annonces de service public convaincantes plus rapidement en utilisant la conversion avancée de texte en vidéo de HeyGen, pour une sensibilisation publique plus claire.

368/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour les employés du gouvernement, détaillant une nouvelle politique RH. La vidéo doit avoir un style visuel clair et autoritaire, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour une création de contenu efficace et en incorporant des sous-titres pour garantir l'accessibilité à tous les membres du personnel dans ce contexte de créateur de vidéos gouvernementales.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication numérique de 30 secondes pour les familles et les membres de la communauté locale, expliquant les nouvelles directives pour la sécurité dans les parcs. Le style visuel doit être engageant avec des graphiques simples et clairs et un ton audio rassurant, en utilisant efficacement des modèles et des scènes riches pour une production rapide et en intégrant le support de la bibliothèque de médias/stock pour améliorer l'attrait visuel en tant que vidéo PSA convaincante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 50 secondes destinée aux citoyens ayant besoin d'aide avec un nouveau service en ligne du gouvernement. La vidéo doit présenter les informations de manière étape par étape avec des visuels clairs et une narration calme et utile, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour construire le récit et des avatars AI pour guider les utilisateurs tout au long du processus, en s'assurant qu'elle peut être facilement adaptée à diverses plateformes avec redimensionnement des ratios d'aspect et exportations en tant que solution de créateur de vidéos AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Annonces Gouvernementales AI

Créez efficacement des annonces de service public convaincantes et des communications internes avec la puissante plateforme de création vidéo AI de HeyGen.

1
Step 1
Collez Votre Script d'Annonce
Saisissez votre texte d'annonce de service public dans la plateforme. Notre fonctionnalité de "texte en vidéo" générera automatiquement un storyboard initial pour votre projet de "créateur de vidéos AI".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre message. Vous pouvez également personnaliser leur apparence et sélectionner une voix off naturelle pour plus de clarté, en utilisant notre capacité d'"avatars AI".
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Améliorez votre vidéo avec des "sous-titres" pour l'accessibilité et ajoutez de la musique de fond, des images ou des clips vidéo de notre bibliothèque de médias. Utilisez notre fonctionnalité de "sous-titres" pour vous assurer que votre message est compris universellement.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Finalisez votre projet de "créateur de vidéos gouvernementales" et exportez-le dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Partagez largement votre annonce pour une "sensibilisation publique" efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Communications Internes du Gouvernement

.

Améliorez la formation du personnel et les annonces internes avec des vidéos AI engageantes, garantissant une meilleure compréhension et une cohérence des messages à travers les départements.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les entités gouvernementales à créer des annonces de service public ?

HeyGen sert de créateur de vidéos d'annonces gouvernementales AI avancé, permettant aux organisations du secteur public de produire rapidement des annonces de service public professionnelles. Avec son interface intuitive, vous pouvez transformer facilement du texte en vidéos engageantes pour une sensibilisation publique et une communication numérique efficaces.

Quelles capacités AI offre HeyGen pour générer des vidéos gouvernementales ?

HeyGen fournit des capacités AI puissantes comme des avatars AI réalistes et une fonctionnalité avancée de conversion de texte en vidéo. Cela permet aux utilisateurs de créer des vidéos gouvernementales de haute qualité et des communications officielles avec génération de voix off professionnelle, rationalisant l'ensemble du processus de création vidéo.

HeyGen prend-il en charge le branding et la personnalisation pour la communication officielle du gouvernement ?

Oui, HeyGen est une plateforme de création vidéo polyvalente qui offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de branding pour maintenir la cohérence officielle. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo riches, ajouter des sous-titres, et intégrer votre logo et vos couleurs pour garantir que toutes les communications internes et vidéos PSA sont conformes aux normes gouvernementales.

HeyGen est-il une solution efficace pour la communication numérique du secteur public ?

Absolument. HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos gouvernementales hautement efficace, accélérant la création de divers contenus de communication numérique. Il agit comme un moteur créatif puissant, fournissant des storyboards automatisés et une bibliothèque de médias robuste pour produire rapidement des vidéos percutantes pour divers besoins du secteur public et la sensibilisation du public.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo