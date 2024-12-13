Créateur de vidéos de marque global AI pour des vidéos rapides et conformes à la marque
Exploitez les avatars AI pour produire des vidéos de qualité studio pour le contenu marketing et la formation des employés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les équipes de marketing produit dans les startups technologiques, démontrant comment créer rapidement du contenu marketing engageant pour les lancements de nouveaux produits. La vidéo doit présenter un avatar AI amical, rendu dans un style visuel moderne et énergique, expliquant les principales caractéristiques du produit avec une musique de fond entraînante. Mettez l'accent sur la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour une génération rapide de contenu et des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité, montrant l'efficacité de ce créateur de vidéos AI.
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux représentants commerciaux et aux responsables de l'habilitation, illustrant comment les messages vidéo personnalisés peuvent considérablement augmenter l'engagement dans la prospection commerciale. Le style visuel doit être clair et direct, avec divers avatars AI démontrant une communication personnalisée, accompagnés d'une génération de voix off empathique et persuasive. Présentez les avatars AI de HeyGen comme un outil puissant pour créer rapidement du contenu d'habilitation commerciale pertinent et évolutif.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les professionnels des RH et de la formation & développement dans les grandes entreprises, mettant en avant les avantages de l'utilisation de modèles vidéo pour une formation efficace des employés et des communications internes. Le style visuel doit être clair et informatif, incorporant des visuels adaptés au monde de l'entreprise à partir de la bibliothèque de médias/stock, soutenus par une voix professionnelle et articulée. Soulignez la capacité de HeyGen à personnaliser facilement le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour diverses plateformes et à ajouter des sous-titres/captions pour répondre aux besoins d'apprentissage diversifiés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Créez rapidement des vidéos marketing et des publicités percutantes qui résonnent avec votre public cible mondial et génèrent des résultats.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips pour les réseaux sociaux conformes à la marque, partageables, pour captiver des publics diversifiés dans le monde entier et augmenter l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de marque de haute qualité ?
HeyGen vous permet de produire efficacement des vidéos de marque engageantes et de qualité studio en exploitant l'AI. Il transforme le texte en visuels captivants avec des avatars AI et des voix off, en faisant un créateur de vidéos de marque global AI idéal pour des campagnes percutantes.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI de HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour les avatars AI, vous permettant d'adapter leur apparence et leurs expressions pour correspondre à l'identité unique de votre marque. Vous pouvez également générer des avatars personnalisés pour véritablement personnaliser votre contenu vidéo.
HeyGen peut-il simplifier la production de contenu marketing créatif ?
Absolument, HeyGen est conçu pour simplifier votre processus de création de contenu, permettant aux entreprises de développer facilement la production vidéo. Notre plateforme propose divers modèles vidéo et outils alimentés par l'AI pour générer rapidement un contenu marketing puissant.
HeyGen offre-t-il des contrôles de marque robustes pour la création vidéo ?
Oui, HeyGen garantit que vos vidéos restent constamment conformes à la marque grâce à des contrôles de marque complets. Vous pouvez intégrer le logo, les couleurs et les polices de votre marque dans des modèles préfabriqués, garantissant que tout votre contenu vidéo reflète vos éléments de marque spécifiques.