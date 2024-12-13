Générateur de Vidéos de Marque Globales par IA pour un Contenu à Grande Échelle

Élargissez la création de vidéos pour un impact mondial, réduisant considérablement les coûts avec la conversion de texte en vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Vous avez du mal à vous connecter avec votre audience sur les réseaux sociaux ? Que diriez-vous d'une vidéo de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à créer du contenu engageant, mettant en scène un avatar IA amical et accessible avec des visuels épurés et une musique de fond subtile. Utilisez les avatars IA de HeyGen pour donner vie à votre marque dans cette création vidéo.
Exemple de Prompt 2
Libérez le plein potentiel de votre contenu éducatif en créant une vidéo explicative de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les éducateurs expliquant des sujets complexes. Le style visuel et audio doit être informatif et professionnel avec des éléments de design élégants et des superpositions de texte à l'écran, le tout construit efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et en tirant parti des modèles vidéo prêts à l'emploi.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une introduction de marque convaincante de 30 secondes pour les marques mondiales, ciblant les multinationales cherchant à pénétrer de nouveaux marchés internationaux. Cette vidéo soignée devrait présenter des visuels multiculturels dans des lieux divers, soutenus par une piste instrumentale inspirante et s'appuyant sur la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour fournir des images authentiques.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les générateurs de vidéos de marque globales par IA

Créez des vidéos professionnelles et de marque pour un public mondial en quelques minutes, en utilisant l'IA pour simplifier votre processus de production et atteindre efficacement des marchés diversifiés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer votre script vidéo dans la plateforme. Notre fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" convertit votre contenu écrit en scènes dynamiques, initiant la création de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"Avatars IA" réalistes pour représenter votre marque. Sélectionnez un avatar qui transmet le mieux votre message, améliorant l'attrait de votre vidéo.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Ajoutez la touche unique de votre marque avec des logos personnalisés, des couleurs et de la musique de fond en utilisant nos "Contrôles de branding (logo, couleurs)" complets. Assurez-vous que votre message résonne avec les marques mondiales.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo finie dans divers formats d'aspect optimisés pour différentes plateformes. Partagez facilement vos "publicités vidéo" de haute qualité sur tous vos canaux de médias sociaux pour engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages de Réussite Client

.

Créez des vidéos IA puissantes pour mettre en avant les histoires de réussite de vos clients, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque mondiale.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos IA pour les entreprises ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo en permettant aux utilisateurs de transformer facilement du texte en vidéo avec divers avatars IA et des modèles vidéo professionnels, idéal pour la génération de vidéos de marque globale.

HeyGen peut-il créer des avatars IA réalistes pour un contenu engageant ?

Oui, HeyGen propose des avatars IA avancés qui offrent des têtes parlantes réalistes, améliorant considérablement l'engagement pour les publicités vidéo et le contenu sur les réseaux sociaux.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour produire rapidement des publicités vidéo professionnelles ?

HeyGen offre une suite robuste d'outils créatifs incluant un générateur de voix IA, des modèles vidéo préconçus et des outils d'édition vidéo intuitifs, permettant une production rapide de publicités vidéo et de contenu de haute qualité, ce qui peut entraîner des économies de coûts.

Comment HeyGen peut-il soutenir les marques mondiales dans leur stratégie de contenu vidéo ?

HeyGen permet aux marques mondiales de produire un contenu vidéo localisé et cohérent en utilisant des avatars IA et la conversion de texte en vidéo IA avec des capacités de traduction intégrées, garantissant une communication efficace sur des marchés diversifiés.

