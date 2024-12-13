Générateur de Vidéos de Collecte de Fonds AI : Créez des Campagnes Percutantes

Créez des histoires captivantes et engagez les donateurs plus rapidement avec de puissantes capacités de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo de collecte de fonds percutante de 60 secondes pour partager des histoires d'impact convaincantes, ciblant les donateurs potentiels et les bénévoles. Le style visuel doit être émouvant et de type documentaire, mettant en avant la différence réelle apportée, accompagné d'une voix off chaleureuse et encourageante. Cette vidéo exploitera efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter des témoignages ou des récits de bénéficiaires, ajoutant une touche personnelle sans besoin de tournage en direct.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour une campagne de sensibilisation à but non lucratif, conçue spécifiquement pour le marketing sur les réseaux sociaux afin d'atteindre un large public, notamment les jeunes générations. Les visuels doivent être rapides, modernes et captivants avec des couleurs vives et des coupes rapides, accompagnés d'une bande sonore énergique et tendance et d'une voix off claire et concise. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement un contenu convaincant, assurant un délai d'exécution rapide pour des campagnes opportunes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo esthétique professionnelle de 45 secondes pour une campagne de financement participatif à venir, visant à attirer les utilisateurs de plateformes de crowdfunding et les investisseurs en phase initiale. La présentation visuelle doit être épurée, moderne et inspirante, mettant en avant les avantages du projet avec des graphismes élégants, tandis que l'audio présente une voix off professionnelle et persuasive renforçant la confiance et l'urgence. Cette vidéo bénéficiera des modèles et scènes de HeyGen, permettant une production rentable avec un aspect soigné.
Exemple de Prompt 3
Imaginez transformer des messages en histoires visuelles pour une campagne de marketing par e-mail avec une vidéo informative de 50 secondes, destinée aux abonnés existants et aux soutiens de longue date. Les visuels doivent être directs, optimistes et présenter des données claires ou des indicateurs de succès, présentés avec une voix off calme et rassurante qui renforce la confiance. Intégrez crucialement la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et un engagement élevé, même lorsqu'elle est visionnée sans son, améliorant l'engagement des donateurs.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Collecte de Fonds AI

Générez des vidéos de collecte de fonds professionnelles sans effort. Exploitez l'AI pour créer des histoires captivantes, engager les donateurs et faire avancer la mission de votre organisation à but non lucratif avec rapidité et impact.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir votre message de collecte de fonds. Utilisez les capacités de texte-à-vidéo pour transformer votre script écrit en scènes dynamiques, posant les bases de votre histoire vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Narrateur Visuel
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Ces présentateurs numériques aident à transmettre empathie et professionnalisme sans besoin d'acteurs, donnant vie à votre récit.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Engagantes
Améliorez l'accessibilité et l'engagement des spectateurs en générant automatiquement des sous-titres/captions précis. Cela garantit que votre message est clair et atteint un public plus large, y compris les personnes malentendantes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Impact
Finalisez votre vidéo avec un redimensionnement du format d'image et exportez-la dans des formats optimisés pour diverses plateformes. Partagez sans effort votre vidéo professionnelle sur les canaux de marketing des réseaux sociaux pour vous connecter avec les donateurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Audiences avec du Contenu Motivant

.

Créez des vidéos puissantes et émotionnellement résonnantes pour motiver les donateurs potentiels et encourager le soutien à votre cause.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de collecte de fonds percutantes ?

HeyGen sert de moteur créatif, vous permettant de transformer des suggestions en vidéos prêtes à être publiées. Notre générateur de vidéos AI intuitif simplifie le processus de création de contenu vidéo engageant avec une esthétique professionnelle, parfait pour vos campagnes de sensibilisation à but non lucratif.

HeyGen peut-il améliorer la narration vidéo pour les organisations à but non lucratif ?

Absolument. HeyGen utilise des avatars AI et des clips vidéo dynamiques pour donner vie à vos histoires d'impact sans avoir besoin d'engager des acteurs. Cela vous permet de créer un contenu engageant qui résonne profondément avec votre public et favorise l'engagement des donateurs.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour une création de contenu rapide ?

HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables et des capacités de texte-à-vidéo, rendant la création de contenu rapide sans effort. Vous pouvez choisir le ton et le format de la vidéo, garantissant que vos vidéos de collecte de fonds s'alignent toujours avec vos objectifs de campagne uniques.

Comment HeyGen peut-il garantir une esthétique professionnelle dans les vidéos de collecte de fonds ?

HeyGen intègre l'édition pilotée par AI et la génération de voix off, ainsi que des médias libres de droits, pour garantir une esthétique professionnelle de haute qualité. Notre plateforme vous aide à produire des vidéos photoréalistes avec sous-titres et captions, élevant votre production vidéo à but non lucratif.

