Imaginez une vidéo énergique et professionnelle de 45 secondes destinée aux freelances occupés, montrant comment un 'générateur de vidéos AI pour freelances' transforme sans effort leurs idées écrites en contenu captivant. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides entre un utilisateur tapant un script et la vidéo AI dynamique résultante, le tout sur une bande sonore entraînante et inspirante. Mettez en avant la puissante fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir d'un script' de HeyGen pour souligner l'efficacité et la qualité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo inspirante et visuellement riche de 30 secondes pour les professionnels du marketing et les propriétaires de petites entreprises, démontrant le potentiel de la technologie de 'générateur de vidéos AI'. Les visuels doivent être vibrants et aspirants, avec des 'avatars AI' diversifiés délivrant des messages engageants dans divers contextes, accompagnés d'une bande sonore motivante et contemporaine. Concentrez-vous sur la manière dont les avatars AI personnalisés peuvent apporter authenticité et évolutivité à leur stratégie de contenu.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo innovante et artistique de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les agences digitales, illustrant comment ils peuvent repousser les limites créatives en générant des 'vidéos UGC AI' uniques. L'esthétique visuelle doit être à la pointe et diversifiée, mélangeant des transitions fluides avec un mix de séquences originales et de contenu stocké sélectionné de la 'bibliothèque de médias/soutien stock' de HeyGen, le tout souligné par un paysage sonore ambiant et avant-gardiste.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo simple et encourageante de 30 secondes pour les personnes novices en création vidéo ou en branding personnel, mettant en avant la simplicité de produire des 'vidéos AI' professionnelles. Le style visuel doit être clair et convivial, présentant des actions claires et étape par étape qui mènent à un produit final soigné, avec une voix off amicale de type tutoriel générée directement à partir de la fonctionnalité 'Génération de voix off' de HeyGen, garantissant accessibilité et facilité d'utilisation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos AI pour Freelances

Créez sans effort des vidéos AI engageantes et de haute qualité pour vos projets freelance ou travaux clients en utilisant de puissants outils AI génératifs.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo, puis regardez la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script transformer vos mots en un récit dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Talent AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque ou message, assurant une présence à l'écran professionnelle et engageante.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels
Ajoutez des visuels captivants, y compris des séquences B-roll ou des prises de produits, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/soutien stock pour enrichir le contenu de votre vidéo.
4
Step 4
Générez & Exportez
Finalisez votre vidéo AI, puis utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour l'adapter à diverses plateformes et téléchargez votre création professionnelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Clients

Développez des vidéos AI convaincantes pour mettre en avant le succès des clients, renforçant la confiance des clients et démontrant efficacement la valeur pour les freelances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de vidéos AI idéal pour mes projets freelance ?

HeyGen permet aux freelances de créer sans effort des vidéos AI professionnelles à partir d'un script. Il offre des outils robustes pour générer rapidement du contenu de haute qualité, ce qui en fait un générateur de vidéos précieux pour divers besoins clients.

Quels atouts créatifs puis-je utiliser pour améliorer mes vidéos AI avec HeyGen ?

HeyGen propose de nombreuses options créatives, y compris une gamme d'avatars AI et la possibilité d'intégrer des séquences B-roll. Vous pouvez également personnaliser les scènes et utiliser des contrôles de marque avancés pour produire un contenu unique et engageant.

HeyGen est-il capable de générer efficacement des vidéos AI de haute qualité à partir d'un simple script ?

Absolument. HeyGen simplifie le processus de génération de vidéos en vous permettant de transformer un simple script en une vidéo AI soignée avec des acteurs AI et des voix off personnalisées. Cela réduit considérablement le temps de production tout en maintenant une qualité professionnelle.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos UGC AI ou des vidéos avec des avatars AI personnalisés ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos UGC AI captivantes et prend en charge les avatars AI personnalisés, offrant une plateforme polyvalente pour des besoins de contenu diversifiés. Cela permet une production vidéo personnalisée et engageante, parfaite pour mettre en avant un produit en main ou délivrer des messages spécifiques.

