Les propriétaires de franchises et les responsables de formation en entreprise, fatigués des processus d'intégration obsolètes, peuvent découvrir comment un générateur de formation en franchise par IA révolutionne l'éducation du personnel. Cette vidéo d'une minute devrait présenter des visuels propres et professionnels illustrant des flux de travail fluides, complétés par une voix off confiante et autoritaire expliquant comment les avatars IA de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script simplifient la création de contenu, rendant l'intégration efficace et cohérente dans tous les sites.

Générer une Vidéo