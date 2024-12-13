Imaginez un propriétaire de café animé, submergé par les choix de design pour ses nouvelles offres saisonnières. Ce récit de 45 secondes cible les propriétaires de petits restaurants et cafés, leur montrant comment un générateur de menus alimentaires AI transforme leur processus, leur permettant de sélectionner sans effort des modèles de menus époustouflants. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, passant d'une énergie frénétique à une efficacité calme, avec une voix off engageante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour guider le spectateur à travers cette expérience fluide.

