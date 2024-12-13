Générateur de Vidéos de Fitness AI : Créez Rapidement du Contenu d'Entraînement Engagé

Générez des vidéos d'entraînement de haute qualité en quelques minutes. Améliorez votre présence sur les réseaux sociaux et proposez des entraînements personnalisés en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen.

Créez une vidéo promotionnelle de gym de 30 secondes engageante, ciblant de potentiels nouveaux membres dans une zone locale. Le style visuel doit être moderne et énergique, avec des coupes rapides de personnes diverses utilisant des équipements de gym, accompagnées d'une bande sonore entraînante et motivante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement du contenu dynamique à partir d'un simple script marketing, en mettant en avant les points de vente uniques de la salle de sport.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un extrait vidéo d'entraînement personnalisé de 45 secondes pour un client en ligne, démontrant la bonne posture pour un exercice spécifique. Cette vidéo de fitness doit avoir un style visuel propre et instructif avec une voix off encourageante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour montrer l'exercice avec précision et constance, garantissant que le client reçoive des instructions claires sans besoin de tournage en direct.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de motivation puissante de 60 secondes conçue pour inspirer les passionnés de fitness sur les plateformes de médias sociaux. Le style visuel et audio doit être cinématographique et exaltant, combinant des séquences dramatiques d'exploits athlétiques avec une bande sonore instrumentale épique. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter un récit captivant et inspirant qui résonne profondément avec le public.
Exemple de Prompt 3
Générez un tutoriel d'entraînement de gym concis de 30 secondes démontrant un exercice complexe unique, destiné aux débutants et aux pratiquants de fitness intermédiaires. Le style visuel doit être précis et étape par étape, utilisant des prises de vue claires et bien éclairées, soutenues par des instructions audio calmes et informatives. Intégrez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que chaque détail technique du mouvement soit clairement communiqué, même dans des environnements de visionnage silencieux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Fitness AI

Transformez vos idées de contenu de fitness en vidéos d'entraînement engageantes rapidement et sans effort grâce à la puissance de l'AI, conçue pour les coachs, les gyms et les créateurs.

1
Step 1
Créez Votre Vision de Fitness
Commencez par définir votre concept de vidéo d'entraînement. Exploitez le générateur de vidéos AI en saisissant votre script, et laissez les avatars AI donner vie à vos instructions de fitness avec un mouvement dynamique.
2
Step 2
Personnalisez Votre Vidéo d'Entraînement
Choisissez parmi des modèles de vidéos professionnels et des scènes diverses pour construire votre récit de fitness. Intégrez facilement l'identité visuelle de votre marque grâce à des contrôles de branding dédiés pour assurer la cohérence.
3
Step 3
Ajoutez une Finition Professionnelle
Élevez vos vidéos d'entraînement avec une génération de voix off nette dans plusieurs langues, garantissant des instructions claires. Appliquez des sous-titres et captions automatiques pour améliorer l'accessibilité pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Partout
Optimisez votre vidéo de fitness pour toute plateforme en sélectionnant le redimensionnement de ratio d'aspect approprié. Exportez facilement votre vidéo d'entraînement complétée et partagez-la sur les plateformes de médias sociaux pour engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez la Portée de Vos Cours de Fitness

.

Développez et étendez vos cours de fitness avec la vidéo AI, vous permettant d'atteindre un public mondial plus large et d'offrir des expériences à la demande.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma production créative de vidéos de fitness ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos de fitness en vous permettant de générer des vidéos d'entraînement dynamiques avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez facilement produire du contenu de fitness engageant, personnaliser les entraînements et renforcer votre présence sur les réseaux sociaux avec des modèles de vidéos conçus professionnellement et des voix off multilingues.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de gym diversifiées pour différentes plateformes ?

Oui, HeyGen fournit des outils complets pour créer des vidéos de gym polyvalentes optimisées pour toute plateforme de médias sociaux. Utilisez des modèles de vidéos personnalisables, le redimensionnement des ratios d'aspect, et une riche bibliothèque multimédia incluant des séquences stock pour produire des vidéos de motivation ou des promos de gym qui captivent votre audience sur tous les canaux.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour l'engagement client personnalisé et le branding ?

HeyGen permet aux coachs et créateurs de favoriser un engagement client fort grâce à des entraînements personnalisés et des vidéos de fitness de marque. Exploitez les avatars AI, les contrôles de branding personnalisés comme les logos et les couleurs, et la génération de sous-titres pour créer un contenu unique et mémorable qui résonne avec votre audience.

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de contenu vidéo de fitness AI de haute qualité ?

HeyGen simplifie la création de contenu vidéo de fitness AI de haute qualité du script à l'écran. Son éditeur vidéo intuitif, combiné avec des avatars AI et la génération de texte-à-vidéo, permet une production rapide de vidéos de fitness professionnelles sans expérience de montage étendue, rendant les tâches complexes simples.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo