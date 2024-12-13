Générateur d'Annonces de Fonctionnalités AI : Créez des Mises à Jour Engagées

Rationalisez la création de contenu pour des annonces structurées et soignées avec une image de marque personnalisée, propulsée par les avatars AI de HeyGen.

Découvrez la puissance d'un générateur d'annonces de fonctionnalités AI dans une vidéo vibrante de 30 secondes conçue pour les équipes marketing et les chefs de produit. Cette pièce énergique et moderne, accompagnée d'une musique entraînante, démontre comment les utilisateurs peuvent passer sans effort du script à la vidéo en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, aidant ainsi à rationaliser la création de contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Montrez comment les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu peuvent personnaliser leurs messages de marque avec notre Générateur d'Annonces AI dans un spot amical de 45 secondes. Avec des visuels chaleureux et une voix off personnalisée invitante, cette vidéo met en avant la génération de voix off de HeyGen et ses divers modèles d'annonces pour cultiver une personnalité de marque distincte.
Exemple de Prompt 2
Élevez vos annonces sur les réseaux sociaux avec une vidéo élégante de 60 secondes ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux et les professionnels de la communication d'entreprise. Avec des transitions dynamiques et une bande sonore moderne inspirante, cette présentation professionnelle, utilisant les avatars AI de HeyGen et les sous-titres, souligne comment produire des annonces structurées et soignées pour un succès multi-canal.
Exemple de Prompt 3
Présentez notre Générateur d'Annonces AI aux entreprises SaaS et aux départements RH dans une vidéo concise de 30 secondes avec une esthétique minimaliste et futuriste et une voix off autoritaire. Ce prompt se concentre sur l'utilisation de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et du texte-à-vidéo pour garantir une image de marque personnalisée cohérente et des communications internes efficaces.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur d'Annonces de Fonctionnalités AI

Créez rapidement des annonces convaincantes pour de nouvelles fonctionnalités ou événements, assurant une communication claire et une livraison soignée sur tous vos canaux.

1
Step 1
Créez Votre Brouillon Initial
Utilisez des Modèles d'Annonces robustes pour générer rapidement une base structurée pour votre annonce de fonctionnalité. Entrez simplement vos détails clés et laissez l'AI vous aider à rédiger le contenu initial.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Ton et Style
Affinez le texte généré par l'AI en utilisant notre fonctionnalité d'Adaptation du Ton et du Style. Choisissez la voix parfaite pour correspondre à votre marque et au message spécifique que vous souhaitez transmettre, assurant cohérence et impact.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et Auditifs
Améliorez votre message avec des visuels et de l'audio engageants. Incorporez des avatars AI pour présenter votre annonce avec une touche humaine, rendant votre communication plus dynamique et mémorable pour une annonce structurée et soignée.
4
Step 4
Exportez pour une Distribution Multi-Canaux
Préparez votre annonce pour diverses plateformes. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour optimiser votre contenu pour les réseaux sociaux, les communications internes ou les intégrations sur site web, assurant un Support de Format Multi-Canaux fluide où que soit votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Communications Internes de Fonctionnalités

Élevez les communications internes et la formation avec des vidéos générées par AI, assurant des déploiements de fonctionnalités clairs et engageants pour votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'annonces structurées et soignées ?

HeyGen agit comme un puissant Générateur d'Annonces AI, utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo pour transformer des scripts en annonces professionnelles, soignées et structurées. Son interface intuitive et ses modèles variés simplifient la création de contenu, garantissant un résultat de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge l'image de marque personnalisée pour les annonces de produits et d'événements ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques dans vos annonces de produits et d'événements. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité de marque, délivrant un message cohérent et professionnel.

HeyGen peut-il adapter le ton et le style pour divers besoins de communication ?

Oui, HeyGen permet une adaptation significative du ton et du style grâce à sa génération de voix off pilotée par AI et ses avatars AI personnalisables, reflétant une voix et une personnalité sur mesure. Cela garantit que vos sorties du Générateur d'Annonces AI sont parfaitement adaptées à votre public cible et à vos objectifs de communication spécifiques.

Quels types d'annonces conviennent le mieux aux fonctionnalités AI de HeyGen ?

HeyGen est idéal pour une large gamme de besoins, y compris la génération de vidéos d'annonces de fonctionnalités AI captivantes, d'annonces dynamiques sur les réseaux sociaux et de communications internes claires. Ses capacités AI, comme les avatars AI et le texte-à-vidéo, le rendent parfait pour divers produits et annonces d'événements sur différentes plateformes.

