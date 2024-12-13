Générateur d'Annonces de Fonctionnalités AI : Créez des Mises à Jour Engagées
Rationalisez la création de contenu pour des annonces structurées et soignées avec une image de marque personnalisée, propulsée par les avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Montrez comment les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu peuvent personnaliser leurs messages de marque avec notre Générateur d'Annonces AI dans un spot amical de 45 secondes. Avec des visuels chaleureux et une voix off personnalisée invitante, cette vidéo met en avant la génération de voix off de HeyGen et ses divers modèles d'annonces pour cultiver une personnalité de marque distincte.
Élevez vos annonces sur les réseaux sociaux avec une vidéo élégante de 60 secondes ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux et les professionnels de la communication d'entreprise. Avec des transitions dynamiques et une bande sonore moderne inspirante, cette présentation professionnelle, utilisant les avatars AI de HeyGen et les sous-titres, souligne comment produire des annonces structurées et soignées pour un succès multi-canal.
Présentez notre Générateur d'Annonces AI aux entreprises SaaS et aux départements RH dans une vidéo concise de 30 secondes avec une esthétique minimaliste et futuriste et une voix off autoritaire. Ce prompt se concentre sur l'utilisation de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et du texte-à-vidéo pour garantir une image de marque personnalisée cohérente et des communications internes efficaces.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Publicitaires Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo engageantes pour annoncer de nouvelles fonctionnalités et produits, capturant efficacement l'attention du public.
Réalisez des Annonces sur les Réseaux Sociaux.
Produisez facilement des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux afin de diffuser vos dernières fonctionnalités et mises à jour de produits.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'annonces structurées et soignées ?
HeyGen agit comme un puissant Générateur d'Annonces AI, utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo pour transformer des scripts en annonces professionnelles, soignées et structurées. Son interface intuitive et ses modèles variés simplifient la création de contenu, garantissant un résultat de haute qualité.
HeyGen prend-il en charge l'image de marque personnalisée pour les annonces de produits et d'événements ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques dans vos annonces de produits et d'événements. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité de marque, délivrant un message cohérent et professionnel.
HeyGen peut-il adapter le ton et le style pour divers besoins de communication ?
Oui, HeyGen permet une adaptation significative du ton et du style grâce à sa génération de voix off pilotée par AI et ses avatars AI personnalisables, reflétant une voix et une personnalité sur mesure. Cela garantit que vos sorties du Générateur d'Annonces AI sont parfaitement adaptées à votre public cible et à vos objectifs de communication spécifiques.
Quels types d'annonces conviennent le mieux aux fonctionnalités AI de HeyGen ?
HeyGen est idéal pour une large gamme de besoins, y compris la génération de vidéos d'annonces de fonctionnalités AI captivantes, d'annonces dynamiques sur les réseaux sociaux et de communications internes claires. Ses capacités AI, comme les avatars AI et le texte-à-vidéo, le rendent parfait pour divers produits et annonces d'événements sur différentes plateformes.