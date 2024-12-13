Générateur de vidéos explicatives AI pour un contenu époustouflant

Produisez sans effort des vidéos explicatives animées professionnelles avec des avatars AI réalistes.

Imaginez une vidéo explicative AI de 45 secondes, conçue pour des jeunes professionnels férus de technologie, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle complexe. Le voyage visuel doit se dérouler avec des animations modernes et élégantes, parfaitement synchronisées avec une musique de fond entraînante et une voix off claire et engageante générée par les avatars AI avancés de HeyGen, rendant les aspects techniques facilement compréhensibles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative captivante de 30 secondes pour séduire les propriétaires de petites entreprises à la recherche d'outils marketing efficaces. Cette vidéo arborera une esthétique lumineuse et professionnelle, intégrant habilement des vidéos de stock de haute qualité issues de la vaste bibliothèque multimédia de HeyGen. Transmettez le message à travers une narration enthousiaste et persuasive, animée grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo explicative animée de 60 secondes qui simplifie sans effort un concept technique intimidant pour les étudiants et les débutants. La narration visuelle s'écoulera en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, garantissant clarté et engagement, tandis que les sous-titres automatiques assurent l'accessibilité. Une voix AI calme et autoritaire, subtilement soutenue par une musique de fond appropriée, guidera le public à travers l'explication.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo AI de 30 secondes, soignée et générée par AI, adaptée à une annonce interne de l'entreprise, atteignant efficacement les employés de tous les départements. Présentez un style visuel professionnel mais accessible, en utilisant les avatars AI expressifs de HeyGen pour transmettre le message. L'audio comportera une voix off claire et concise, alimentée par la génération de voix off robuste de HeyGen, garantissant une compréhension universelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos explicatives AI

Créez rapidement et facilement des vidéos explicatives professionnelles avec AI. Transformez vos idées en contenu visuel captivant en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez votre explication
Commencez par saisir votre script ou en sélectionnant un "modèle" professionnel. Notre plateforme utilise le "texte en vidéo" pour construire automatiquement vos scènes initiales.
2
Step 2
Choisissez votre talent
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre message. Générez des "voix off" au son naturel ou téléchargez les vôtres pour une narration parfaite.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels de la "bibliothèque multimédia", y compris des "vidéos de stock" et des images. Appliquez le "logo" et les couleurs de votre marque à l'aide des contrôles de branding.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo explicative en ajoutant des "sous-titres" pour une large accessibilité. "Exportez" votre "vidéo MP4" de haute qualité dans les ratios d'aspect préférés pour diverses plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des publicités explicatives de produits

Produisez rapidement des vidéos explicatives AI percutantes pour des publicités qui génèrent de hautes performances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives animées ?

Le générateur de vidéos explicatives AI de HeyGen simplifie le processus créatif avec un éditeur intuitif de glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles personnalisables. Vous pouvez transformer sans effort des scripts en vidéos explicatives animées captivantes avec des avatars AI réalistes et des éléments visuels dynamiques.

Puis-je personnaliser des vidéos explicatives avec des avatars AI dans HeyGen ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos explicatives, y compris la possibilité de choisir parmi divers avatars AI qui peuvent transmettre votre message avec des voix off AI. Vous pouvez également incorporer le logo et les couleurs de votre marque pour un look cohérent.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour convertir des scripts textuels en vidéos générées par AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de texte en vidéo pour convertir sans effort vos scripts en vidéos professionnelles générées par AI. La plateforme génère automatiquement des voix off au son naturel et fournit des sous-titres automatiques, soutenant la traduction multilingue pour une portée plus large.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos explicatives de haute qualité en utilisant l'éditeur vidéo en ligne de HeyGen ?

Avec l'éditeur vidéo en ligne convivial de HeyGen, vous pouvez rapidement produire des vidéos explicatives de haute qualité en utilisant des modèles prêts à l'emploi, des vidéos de stock et diverses animations. Cet outil efficace permet une création rapide et une exportation en vidéo MP4, prête à être partagée.

