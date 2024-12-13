Outil Générateur de Vidéos Explicatives AI : Créez des Vidéos Explicatives Engagantes

Créez facilement des vidéos explicatives époustouflantes. Transformez vos scripts en contenu animé captivant grâce à la technologie avancée de conversion de texte en vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo explicative convaincante d'une minute à destination des propriétaires de petites entreprises et des responsables marketing, montrant comment l'outil générateur de vidéos explicatives de HeyGen simplifie la création de vidéos. Le style visuel doit être moderne et épuré, accompagné d'une voix off dynamique et professionnelle. Mettez en avant la facilité d'utilisation des modèles et des scènes ainsi que la génération de voix off à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux départements RH et aux formateurs d'entreprise, illustrant comment un créateur de vidéos explicatives comme HeyGen peut rationaliser l'intégration des employés. Le ton doit être clair et informatif, utilisant un avatar AI amical comme présentateur. Soulignez l'avantage des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative animée engageante de 2 minutes pour les créateurs de contenu et les éducateurs, démontrant comment transformer des documents en vidéos sans effort avec HeyGen. Le style visuel doit être dynamique et éducatif, complété par une musique de fond entraînante. Mettez en avant la vaste bibliothèque de médias/stock et la flexibilité du redimensionnement et des exportations en différents formats.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de démonstration technique élégante d'une minute pour les développeurs de logiciels et les chefs de produit techniques, en mettant l'accent sur les puissants outils alimentés par l'AI de HeyGen pour générer des explications détaillées. Le style visuel et audio doit être précis et démonstratif, avec une voix confiante et articulée. Démontrez l'efficacité de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et le redimensionnement final et les exportations en MP4.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Outil Générateur de Vidéos Explicatives AI

Créez des vidéos explicatives convaincantes en quelques minutes grâce à la plateforme intuitive alimentée par l'AI de HeyGen, transformant vos idées en histoires visuelles engageantes sans effort.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de vidéo explicative directement dans HeyGen. Notre outil alimenté par l'AI analysera votre texte pour suggérer des mises en page de scènes initiales, posant ainsi les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle et des Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels pour correspondre au style de votre vidéo explicative. Améliorez les scènes avec des vidéos stock, des images, ou téléchargez vos propres médias grâce à notre interface intuitive.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI
Donnez vie à votre explication en sélectionnant un avatar AI pour narrer votre script. Les avatars AI de HeyGen offrent une présence à l'écran engageante, délivrant automatiquement votre message avec une voix naturelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Passez en revue votre vidéo explicative complète, appliquez les ajustements finaux, puis exportez-la dans le format souhaité. Votre fichier MP4 de haute qualité est prêt à être partagé sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Formation Améliorée & Engagement

Utilisez des vidéos explicatives générées par AI pour clarifier les procédures et concepts, améliorant considérablement la compréhension et la rétention des stagiaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI pour rationaliser l'ensemble du processus de création de vidéos explicatives. Les utilisateurs peuvent facilement générer des vidéos explicatives convaincantes à partir de texte, en utilisant des avatars AI et des voix off automatisées, réduisant ainsi considérablement le temps et les efforts de production.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité et la distribution des vidéos ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour l'accessibilité, y compris des sous-titres automatiques pour toutes les vidéos générées. Une fois votre vidéo explicative animée terminée, HeyGen vous permet de l'exporter facilement en MP4 dans divers formats d'image pour une distribution fluide sur toutes les plateformes.

Puis-je personnaliser les vidéos explicatives avec mon propre contenu et mes ressources dans HeyGen ?

Oui, l'éditeur intuitif de HeyGen permet une personnalisation étendue de vos vidéos explicatives. Vous pouvez facilement intégrer vos propres médias ou choisir parmi une vaste bibliothèque de vidéos et d'images stock pour enrichir votre vidéo explicative animée.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme les avatars AI et les voix off personnalisées ?

Absolument. HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes qui peuvent être utilisés dans vos vidéos pour transmettre efficacement votre message. Vous pouvez également générer des voix off de haute qualité à partir de vos scripts, garantissant que vos vidéos explicatives ont une narration professionnelle et engageante.

