Créez une vidéo de 45 secondes pour les équipes marketing, démontrant comment un Générateur d'Explainers AI peut simplifier des concepts complexes. Le style visuel doit être énergique et moderne, avec des graphismes animés nets et une voix off professionnelle et confiante. Mettez en avant les avatars AI de HeyGen délivrant des messages clés, soulignant leur capacité à transmettre des informations complexes de manière claire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux chefs de produit, illustrant la création d'explainers de produit percutants et de guides pratiques. Adoptez un style visuel épuré et engageant avec une voix off amicale et experte. Cette vidéo doit mettre l'accent sur l'utilisation des Modèles & scènes de HeyGen pour assembler rapidement des modèles de vidéos explicatives de qualité professionnelle sans expérience de conception approfondie.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes ciblant les départements RH, mettant en avant l'efficacité d'une plateforme de génération de vidéos AI pour des communications internes rapides. Le style visuel et audio doit être professionnel, direct et rassurant, avec une voix chaleureuse et corporative. Soulignez comment HeyGen facilite la création rapide et le redimensionnement & l'exportation des formats, rendant la communication professionnelle simple et économique.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 75 secondes conçue pour les équipes de vente et de réussite client à l'échelle mondiale, démontrant comment améliorer l'engagement client grâce à des explainers AI évolutifs. Le style doit être dynamique, inclusif et visuellement diversifié, accompagné d'une voix off amicale et claire. Concentrez-vous sur la fonctionnalité de Sous-titres/captions de HeyGen, permettant aux entreprises de développer et de traduire facilement des vidéos pour atteindre un public international plus large.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Générateurs d'Explainers AI pour les Entreprises

Transformez rapidement des idées complexes en vidéos explicatives engageantes et précises sur le produit. Exploitez l'AI pour rationaliser la création de contenu, améliorer la communication et captiver votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Rédigez votre contenu ou collez un script existant dans notre plateforme. La capacité de texte à vidéo à partir du script génère rapidement votre vidéo explicative, simplifiant le processus de création initial.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour transmettre votre message. Ces avatars AI donnent vie à votre script, rendant votre vidéo explicative hautement engageante pour votre audience.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque & Visuels
Intégrez le logo et les couleurs de votre entreprise à l'aide de contrôles de marque intuitifs. Cela garantit que vos explainers de produit maintiennent une apparence cohérente et professionnelle dans toutes vos communications.
4
Step 4
Exportez pour un Impact
Adaptez votre vidéo explicative pour n'importe quelle plateforme avec le redimensionnement des formats. Exportez votre création finale pour simplifier efficacement les concepts complexes et maximiser l'engagement client sur tous vos canaux.

Cas d'Utilisation

Expliquez les Histoires de Réussite Client

Créez des vidéos AI convaincantes pour articuler clairement les histoires de réussite client, démontrant la valeur du produit et renforçant la confiance avec les prospects.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos explicatives engageantes ?

Le Générateur d'Explainers AI de HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos explicatives en transformant du texte en contenu vidéo captivant avec des avatars AI réalistes et des médias riches. Cette plateforme alimentée par l'AI simplifie le processus de production, vous permettant de délivrer des messages convaincants efficacement.

Quel type d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour les vidéos explicatives ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes qui peuvent être intégrés dans vos vidéos explicatives, améliorant le professionnalisme et l'engagement des spectateurs. Ces avatars AI sont alimentés par une technologie avancée pour offrir des mouvements et des expressions naturels pour votre contenu.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos explicatives sur HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des modèles de vidéos explicatives personnalisables et des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser vos vidéos avec des logos, des couleurs et d'autres éléments. Cela garantit que vos explainers de produit et guides pratiques s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'explainers de produit et de guides pratiques ?

HeyGen, en tant que plateforme de génération de vidéos AI, simplifie les concepts complexes en permettant aux utilisateurs de produire sans effort des explainers de produit et des guides pratiques de haute qualité. Son interface conviviale et ses capacités de texte à vidéo rationalisent l'ensemble du flux de création de contenu.

