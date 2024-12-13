Générateur de publicités explicatives AI : Créez des vidéos publicitaires engageantes

Transformez des scripts en vidéos publicitaires explicatives engageantes sans effort avec les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, idéales pour les marketeurs en quête d'efficacité.

Créez une publicité explicative AI de 30 secondes convaincante pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur de publicités explicatives AI peut simplifier leurs efforts marketing. Mettez en avant un avatar AI amical délivrant un message clair et concis dans un style visuel moderne et élégant avec une voix off dynamique, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation fluide.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité vidéo vibrante de 45 secondes conçue pour les marketeurs des réseaux sociaux, illustrant comment transformer du contenu généré par les utilisateurs (Vidéos UGC) en créations publicitaires soignées. Utilisez des transitions dynamiques et de la musique tendance avec les modèles et scènes étendus de HeyGen, visant un style visuel rapide et un audio énergique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une publicité vidéo de 60 secondes axée sur le produit pour les marques de commerce électronique, mettant en avant les nouvelles collections saisonnières avec des visuels nets et un ton professionnel. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration captivante qui guide les spectateurs à travers les caractéristiques du produit, en maintenant un style visuel luxueux et un audio sophistiqué.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide animé informatif de 90 secondes pour les entreprises SaaS, démontrant comment simplifier les idées complexes de leurs fonctionnalités logicielles en histoires visuelles facilement compréhensibles. Employez un style visuel propre et minimaliste avec une voix apaisante et instructive, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer automatiquement des visuels engageants à partir d'une explication détaillée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de publicités explicatives AI

Transformez rapidement vos concepts publicitaires en vidéos explicatives convaincantes avec des outils créatifs alimentés par l'AI, conçus pour simplifier les idées complexes.

1
Step 1
Créez votre script explicatif
Saisissez votre script publicitaire, permettant à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo de générer le récit fondamental pour votre publicité explicative AI.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Sélectionnez parmi une galerie diversifiée d'avatars AI pour communiquer visuellement votre message, rendant votre publicité engageante et relatable.
3
Step 3
Générez la voix off et les sous-titres
Produisez des voix off claires et naturelles dans plusieurs langues et ajoutez automatiquement des sous-titres, garantissant que votre message atteigne un large public.
4
Step 4
Appliquez le branding et exportez
Personnalisez votre publicité avec des contrôles de marque, y compris votre logo et vos couleurs, puis exportez facilement votre publicité finie dans divers formats d'aspect.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Publicités de témoignages clients alimentées par l'AI

Créez des vidéos publicitaires authentiques et persuasives mettant en avant des histoires de réussite de clients, renforçant la confiance et la crédibilité auprès de votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il la production créative de publicités ?

HeyGen utilise un moteur créatif alimenté par l'AI pour transformer instantanément des invites textuelles en "Créations Publicitaires" engageantes, mettant en vedette divers "Avatars AI" pour captiver les audiences. Cela simplifie la production de "Vidéos Publicitaires" de haute qualité avec une efficacité inégalée.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la génération de contenu "Vidéos Explicatives AI" convaincant en convertissant des scripts en visuels dynamiques avec des "Avatars AI" réalistes et des voix off professionnelles. Cela permet aux utilisateurs de "Simplifier les Idées Complexes" efficacement pour tout public.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la cohérence de la marque ?

HeyGen fournit des "Contrôles de Marque" robustes qui permettent aux utilisateurs d'intégrer sans effort le "logo, les couleurs" et le style visuel de leur marque directement dans toutes les "Créations Publicitaires". Cela garantit une adhérence cohérente à vos "Directives de Marque" établies à travers chaque ressource vidéo produite.

Quel type de contenu pour les réseaux sociaux puis-je créer avec HeyGen ?

Les "Créateurs de Contenu" peuvent utiliser HeyGen pour produire divers "Contenus pour les Réseaux Sociaux", y compris des "Vidéos Publicitaires" soignées et des "Vidéos UGC" d'apparence authentique, en utilisant des "Acteurs AI" réalistes et des modèles flexibles. Cela permet une création rapide pour des plateformes comme Instagram, Facebook et TikTok.

