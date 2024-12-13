Générateur de publicités explicatives AI : Créez des vidéos publicitaires engageantes
Transformez des scripts en vidéos publicitaires explicatives engageantes sans effort avec les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen, idéales pour les marketeurs en quête d'efficacité.
Développez une publicité vidéo vibrante de 45 secondes conçue pour les marketeurs des réseaux sociaux, illustrant comment transformer du contenu généré par les utilisateurs (Vidéos UGC) en créations publicitaires soignées. Utilisez des transitions dynamiques et de la musique tendance avec les modèles et scènes étendus de HeyGen, visant un style visuel rapide et un audio énergique.
Produisez une publicité vidéo de 60 secondes axée sur le produit pour les marques de commerce électronique, mettant en avant les nouvelles collections saisonnières avec des visuels nets et un ton professionnel. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration captivante qui guide les spectateurs à travers les caractéristiques du produit, en maintenant un style visuel luxueux et un audio sophistiqué.
Concevez un guide animé informatif de 90 secondes pour les entreprises SaaS, démontrant comment simplifier les idées complexes de leurs fonctionnalités logicielles en histoires visuelles facilement compréhensibles. Employez un style visuel propre et minimaliste avec une voix apaisante et instructive, en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer automatiquement des visuels engageants à partir d'une explication détaillée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création rapide de publicités performantes.
Exploitez la vidéo AI pour produire rapidement des vidéos publicitaires convaincantes et à fort taux de conversion qui génèrent des résultats.
Contenu publicitaire engageant pour les réseaux sociaux.
Générez sans effort des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux et des clips publicitaires courts, capturant l'attention du public et augmentant l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-il la production créative de publicités ?
HeyGen utilise un moteur créatif alimenté par l'AI pour transformer instantanément des invites textuelles en "Créations Publicitaires" engageantes, mettant en vedette divers "Avatars AI" pour captiver les audiences. Cela simplifie la production de "Vidéos Publicitaires" de haute qualité avec une efficacité inégalée.
HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives ?
Oui, HeyGen se spécialise dans la génération de contenu "Vidéos Explicatives AI" convaincant en convertissant des scripts en visuels dynamiques avec des "Avatars AI" réalistes et des voix off professionnelles. Cela permet aux utilisateurs de "Simplifier les Idées Complexes" efficacement pour tout public.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la cohérence de la marque ?
HeyGen fournit des "Contrôles de Marque" robustes qui permettent aux utilisateurs d'intégrer sans effort le "logo, les couleurs" et le style visuel de leur marque directement dans toutes les "Créations Publicitaires". Cela garantit une adhérence cohérente à vos "Directives de Marque" établies à travers chaque ressource vidéo produite.
Quel type de contenu pour les réseaux sociaux puis-je créer avec HeyGen ?
Les "Créateurs de Contenu" peuvent utiliser HeyGen pour produire divers "Contenus pour les Réseaux Sociaux", y compris des "Vidéos Publicitaires" soignées et des "Vidéos UGC" d'apparence authentique, en utilisant des "Acteurs AI" réalistes et des modèles flexibles. Cela permet une création rapide pour des plateformes comme Instagram, Facebook et TikTok.