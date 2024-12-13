Générateur de récapitulatif d'événement AI : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Réutilisez efficacement votre contenu d'événement en vidéos récapitulatives captivantes pour les réseaux sociaux, assurant un engagement maximal avec des Sous-titres/légendes automatiques.

Produisez une vidéo convaincante de 30 secondes à destination des organisateurs d'événements, montrant comment HeyGen les aide à partager rapidement les 'Principaux Points Forts' de leur récente conférence. Le style visuel doit être énergique et professionnel, avec des superpositions de texte dynamiques et une voix off claire et entraînante, démontrant la facilité de création avec 'Texte en vidéo à partir d'un script'.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une courte vidéo de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant comment 'Réutiliser le Contenu Efficacement' pour diverses plateformes. Adoptez un style visuel dynamique et engageant avec des coupes rapides, du texte à l'écran, et un 'avatar AI' amical en narration, mettant en avant la fonctionnalité automatisée de 'Sous-titres/légendes' pour une portée maximale sur les 'réseaux sociaux'.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle élégante de 60 secondes pour les passionnés de technologie et les agences de marketing, mettant en avant la puissance d'un 'générateur de récapitulatif d'événement AI'. Le style visuel et audio doit être moderne et sophistiqué, démontrant le processus d'automatisation fluide avec une voix off apaisante et autoritaire, utilisant les divers 'Modèles & scènes' de HeyGen et le vaste 'Soutien de la bibliothèque de médias/stock' pour créer des vidéos récapitulatives d'événements professionnelles.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo informative de 30 secondes pour les professionnels du marketing et les entreprises, axée sur la création de 'contenu post-événement' percutant spécifiquement pour 'YouTube'. La vidéo doit avoir un style visuel propre et direct avec des graphiques animés et un narrateur confiant, illustrant comment le 'Redimensionnement & exportation des formats' de HeyGen assure une visualisation optimale sur tous les appareils.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Récapitulatif d'Événement AI

Transformez sans effort vos séquences d'événement en vidéos récapitulatives engageantes avec la puissante AI de HeyGen. Créez du contenu post-événement captivant pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias d'Événement
Importez facilement vos clips vidéo, photos et fichiers audio dans la plateforme de HeyGen en utilisant notre bibliothèque de médias intuitive. Préparez-vous à transformer des séquences brutes en "vidéos récapitulatives d'événement" dynamiques.
2
Step 2
Générez Votre Récapitulatif AI
Laissez le "générateur de récapitulatif d'événement AI" analyser intelligemment votre contenu pour identifier les moments clés et assembler une chronologie vidéo préliminaire. Cette puissante fonctionnalité de Résumés AI simplifie le processus de création.
3
Step 3
Améliorez avec la Personnalisation
Affinez votre vidéo récapitulative avec des touches professionnelles. Ajoutez des "Sous-titres & appels" engageants pour plus de clarté, intégrez de la musique de fond, et choisissez parmi divers modèles & scènes pour correspondre au style de votre marque.
4
Step 4
Publiez sur Plusieurs Canaux
Une fois votre vidéo récapitulative engageante terminée, exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect adaptés aux "réseaux sociaux", YouTube, ou votre site web. Partagez efficacement votre histoire avec votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement du Contenu d'Événement

.

Développez des récapitulatifs alimentés par l'AI qui augmentent l'engagement des participants et la rétention des informations clés de l'événement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos récapitulatives d'événements engageantes ?

Le générateur de récapitulatif d'événement AI de HeyGen simplifie le processus de production de contenu post-événement de haute qualité en utilisant des Résumés AI et un assemblage automatique de la chronologie. Cela permet aux créateurs et aux organisateurs d'événements de générer sans effort des vidéos récapitulatives captivantes pour leur public.

Puis-je intégrer mes médias existants et éléments de marque dans les récapitulatifs d'événements HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet d'Importer des Médias Instantanément, garantissant que vos séquences uniques sont intégrées de manière transparente. Vous pouvez également appliquer des contrôles de Marque, utiliser des Modèles & scènes personnalisés, et exporter des versions optimisées pour des plateformes comme les réseaux sociaux et YouTube.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que mes vidéos récapitulatives d'événements soient largement visibles et percutantes ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour maximiser la portée et l'impact, vous permettant de Publier sur Plusieurs Canaux. Vous pouvez ajouter des Sous-titres & appels automatiques pour l'accessibilité et améliorer l'engagement avec diverses options de Narration, facilitant la Réutilisation Efficace du Contenu.

HeyGen utilise-t-il l'AI pour résumer les principaux points forts du contenu de l'événement ?

Oui, HeyGen, en tant que Générateur de Vidéo AI avancé, utilise des Résumés AI intelligents et un assemblage automatique de la chronologie pour identifier automatiquement et Mettre en Avant les Principaux Points Forts de vos séquences d'événement. Cela garantit que vos vidéos récapitulatives d'événements transmettent de manière concise les moments les plus importants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo